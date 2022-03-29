Скоро в Xbox Live Gold: Another Sight, Hue и другое
-
- Категория: Игры
- Дата: 29-03-2022, 21:55
- Просмотров: 230
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле 2022 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Another Sight;
• Hue;
• Outpost Kaloki X;
• MX vs ATV Alive;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 14137
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084