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Скоро в Xbox Live Gold: Another Sight, Hue и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: 29-03-2022, 21:55
  • Просмотров: 230

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле 2022 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Another Sight;
• Hue;
• Outpost Kaloki X;
• MX vs ATV Alive;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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