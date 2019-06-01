Xbox Game Pass может получить семейный план для пяти пользователей в конце этого года
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 21:18
- Просмотров: 94
Microsoft, возможно, планирует представить семейный план для сервиса Xbox Game Pass. Хотя официального анонса еще не было, Windows Central получил из надежных источников информацию о планах по внедрению этой функции в конце этого года.
Согласно отчету, этот семейный план Xbox Game Pass будет предлагать план доступа для пяти пользователей по цене, которая намного дешевле, чем оплата пяти экземпляров сервиса. Все пользователи плана получат полный доступ к сотням доступных игр, по-видимому, используя существующую систему семейных учетных записей Microsoft для Office 365, где основной владелец учетной записи управляет всем.
Хотя семейные планы не используются игровыми подписками, они уже давно доступны в других сервисах, таких как Netflix и Spotify. В отчете говорится, что, хотя Microsoft уже некоторое время заинтересована во внедрении этой функции, логистика распределения роялти между издателями для семейных учетных записей была проблемой, по крайней мере, до сих пор.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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