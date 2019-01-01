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Microsoft удалит несколько игр из Xbox Game Pass в первой половине апреля

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 21:49
  • Просмотров: 80

Компания Microsoft удалит несколько игр из Xbox Game Pass в первой половине апреля.

Вот как выглядит данный список:

• The Long Dark (Xbox и PC Game Pass);
• Rain on Your Parade (Xbox и PC Game Pass);
• MLB: The Show 21 (Xbox One и Xbox Series X/S);
• Pathway (PC Game Pass);
• Destiny 2 (PC Game Pass);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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