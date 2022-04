Компания Microsoft удалит несколько игр из Xbox Game Pass в первой половине апреля.Вот как выглядит данный список:• The Long Dark (Xbox и PC Game Pass);• Rain on Your Parade (Xbox и PC Game Pass);• MLB: The Show 21 (Xbox One и Xbox Series X/S);• Pathway (PC Game Pass);• Destiny 2 (PC Game Pass);Узнать другие подробности можно здесь