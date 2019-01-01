Microsoft удалит несколько игр из Xbox Game Pass в первой половине апреля
-
- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 21:49
- Просмотров: 80
Компания Microsoft удалит несколько игр из Xbox Game Pass в первой половине апреля.
Вот как выглядит данный список:
• The Long Dark (Xbox и PC Game Pass);
• Rain on Your Parade (Xbox и PC Game Pass);
• MLB: The Show 21 (Xbox One и Xbox Series X/S);
• Pathway (PC Game Pass);
• Destiny 2 (PC Game Pass);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14149
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084