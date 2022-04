Скоро в Xbox Game Pass: MLB The Show 22, Life Is Strange: True Colors, Chinatown Detective Agency и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;• Panzer Corps 2 – 12 апреля;• The Dungeon of Naheulbeuk – 12 апреля;• Lost In Random – 14 апреля;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Rain On Your Parade – 15 апреля;• The Long Dark – 15 апреля;• Pathway – 15 апреля;• F1 2019 – 18 апреля;Вот список игр для консолей:• Cricket 22 – доступно сейчас;• MLB The Show 22 – доступно сейчас;• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;• Lost In Random – 14 апреля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• MLB The Show 21 – 15 апреля;• Rain On Your Parade – 15 апреля;• The Long Dark – 15 апреля;• F1 2019 – 18 апреля;Вот список игр для Android:• Cricket 22 – доступно сейчас;• MLB The Show 22 – доступно сейчас;• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;• Dragon Age 2 – 7 апреля;• Plants vs. Zombies: Garden Warfare – 7 апреля;• Star Wars: Squadrons – 7 апреля;• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;• Lost In Random – 14 апреля;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• MLB The Show 21 – 15 апреля;• Rain On Your Parade – 15 апреля;• The Long Dark – 15 апреля;• F1 2019 – 18 апреля;Узнать другие подробности можно здесь