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Скоро в Xbox Game Pass: MLB The Show 22, Life Is Strange: True Colors, Chinatown Detective Agency и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 18:18
  • Просмотров: 121

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;
• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;
• Panzer Corps 2 – 12 апреля;
• The Dungeon of Naheulbeuk – 12 апреля;
• Lost In Random – 14 апреля;

Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:

• Rain On Your Parade – 15 апреля;
• The Long Dark – 15 апреля;
• Pathway – 15 апреля;
• F1 2019 – 18 апреля;

Вот список игр для консолей:

• Cricket 22 – доступно сейчас;
• MLB The Show 22 – доступно сейчас;
• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;
• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;
• Lost In Random – 14 апреля;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• MLB The Show 21 – 15 апреля;
• Rain On Your Parade – 15 апреля;
• The Long Dark – 15 апреля;
• F1 2019 – 18 апреля;

Вот список игр для Android:

• Cricket 22 – доступно сейчас;
• MLB The Show 22 – доступно сейчас;
• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;
• Dragon Age 2 – 7 апреля;
• Plants vs. Zombies: Garden Warfare – 7 апреля;
• Star Wars: Squadrons – 7 апреля;
• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;
• Lost In Random – 14 апреля;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• MLB The Show 21 – 15 апреля;
• Rain On Your Parade – 15 апреля;
• The Long Dark – 15 апреля;
• F1 2019 – 18 апреля;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
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