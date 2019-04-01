Скоро в Xbox Game Pass: MLB The Show 22, Life Is Strange: True Colors, Chinatown Detective Agency и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 18:18
- Просмотров: 121
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.
Вот список игр для ПК:
• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;
• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;
• Panzer Corps 2 – 12 апреля;
• The Dungeon of Naheulbeuk – 12 апреля;
• Lost In Random – 14 апреля;
Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:
• Rain On Your Parade – 15 апреля;
• The Long Dark – 15 апреля;
• Pathway – 15 апреля;
• F1 2019 – 18 апреля;
Вот список игр для консолей:
• Cricket 22 – доступно сейчас;
• MLB The Show 22 – доступно сейчас;
• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;
• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;
• Lost In Random – 14 апреля;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• MLB The Show 21 – 15 апреля;
• Rain On Your Parade – 15 апреля;
• The Long Dark – 15 апреля;
• F1 2019 – 18 апреля;
Вот список игр для Android:
• Cricket 22 – доступно сейчас;
• MLB The Show 22 – доступно сейчас;
• Chinatown Detective Agency – 7 апреля;
• Dragon Age 2 – 7 апреля;
• Plants vs. Zombies: Garden Warfare – 7 апреля;
• Star Wars: Squadrons – 7 апреля;
• Life Is Strange: True Colors – 12 апреля;
• Lost In Random – 14 апреля;
Вот список игр, которые скоро покинут Android:
• MLB The Show 21 – 15 апреля;
• Rain On Your Parade – 15 апреля;
• The Long Dark – 15 апреля;
• F1 2019 – 18 апреля;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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