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Microsoft запускает PC Game Pass в пяти новых странах Юго-Восточной Азии

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 23:40
  • Просмотров: 30

Microsoft постоянно расширяет свои игровые сервисы на большее число стран и регионов. На веб-сайте Xbox Wire компания объявила, что после месяца публичного тестирования она представляет PC Game Pass (ранее Xbox Game Pass for PC) в пяти новых странах Юго-Восточной Азии.

PC Game Pass теперь доступен в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме. Новые пользователи могут зарегистрироваться и получить три месяца обслуживания всего за $1. Microsoft обещает предложить PC Game Pass геймерам в Юго-Восточной Азии «по одной низкой ежемесячной цене».

Наша цель — предоставить PC Game Pass в большем количестве стран, где доступна Windows, чтобы помочь нам охватить более 3 миллиардов игроков по всему миру. У нас хороший старт в Юго-Восточной Азии, где мы увидели большой спрос на PC Game Pass в период предварительного просмотра. Мы прислушиваемся к игрокам и всегда стремимся улучшить опыт. Это включает в себя расширение выбора игр по жанрам и обеспечение лучшей языковой поддержки.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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