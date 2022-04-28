Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft проведёт мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase 12 июня

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 20:34
  • Просмотров: 95

Сегодня Microsoft рада сообщить, что мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase будет транслироваться в воскресенье, 12 июня, в 10 a.m. PT. На этой презентации будут представлены потрясающие игры от Xbox Game Studios, Bethesda и партнеров Microsoft по всему миру.

Xbox & Bethesda Games Showcase будет включать в себя все, что вам нужно знать о разнообразной линейке игр, которые скоро появятся в экосистеме Xbox, включая предстоящие релизы Game Pass для Xbox и ПК.

Xbox & Bethesda Games Showcase будет транслироваться на различных каналах на более чем 30 языках. Вы можете выбрать, откуда вы хотите смотреть трансляцию:

YouTube.com/Xbox;
Twitch.tv/Xbox;
Twitch.tv/XboxASL;
Twitter.com/Xbox;
Facebook.com/Xbox;
TikTok.com/@Xbox;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft проведёт Xbox&Bethesda Games Showcase 13 июня

Microsoft проведёт Xbox&Bethesda Games Showcase 13 июня

Microsoft проведёт ID@Xbox Showcase 26 марта

Microsoft проведёт ID@Xbox Showcase 26 марта

20 игр Bethesda будут доступны в Xbox Game Pass завтра

20 игр Bethesda будут доступны в Xbox Game Pass завтра

Компания Microsoft закрыла сделку по приобретению ZeniMax Media

Компания Microsoft закрыла сделку по приобретению ZeniMax Media

Что будет на Xbox Games Showcase

Что будет на Xbox Games Showcase




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14202
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085