Microsoft проведёт мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase 12 июня
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 20:34
- Просмотров: 95
Сегодня Microsoft рада сообщить, что мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase будет транслироваться в воскресенье, 12 июня, в 10 a.m. PT. На этой презентации будут представлены потрясающие игры от Xbox Game Studios, Bethesda и партнеров Microsoft по всему миру.
Xbox & Bethesda Games Showcase будет включать в себя все, что вам нужно знать о разнообразной линейке игр, которые скоро появятся в экосистеме Xbox, включая предстоящие релизы Game Pass для Xbox и ПК.
Xbox & Bethesda Games Showcase будет транслироваться на различных каналах на более чем 30 языках. Вы можете выбрать, откуда вы хотите смотреть трансляцию:
• YouTube.com/Xbox;
• Twitch.tv/Xbox;
• Twitch.tv/XboxASL;
• Twitter.com/Xbox;
• Facebook.com/Xbox;
• TikTok.com/@Xbox;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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