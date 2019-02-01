Скоро в Xbox Live Gold: Yoku’s Island Express, The Inner World – The Last Wind Monk и другое
-
- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 16:20
- Просмотров: 139
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в мае 2022 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Yoku’s Island Express;
• The Inner World – The Last Wind Monk;
• Hydro Thunder Hurricane;
• Viva Piñata Party Animals;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Google
+3Новостей: 14207
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085