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Скоро в Xbox Live Gold: Yoku’s Island Express, The Inner World – The Last Wind Monk и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 16:20
  • Просмотров: 139

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в мае 2022 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Yoku’s Island Express;
• The Inner World – The Last Wind Monk;
• Hydro Thunder Hurricane;
• Viva Piñata Party Animals;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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