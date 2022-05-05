Играйте в Fortnite на iOS, iPadOS, телефонах и планшетах Android и ПК с Windows с помощью Xbox Cloud Gaming бесплатно
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 21:09
- Просмотров: 95
Xbox Cloud Gaming является частью Xbox Game Pass Ultimate с 2020 года, предлагая подписчикам доступ к набору игр, включенных в сервис, при условии сохранения членства. Однако сегодня это изменилось, когда Fortnite присоединилась к битве как совершенно бесплатный опыт, доступный для всех.
«Без установки или членства, все, что вам нужно сделать, это зайти на Xbox.com/play в своем веб-браузере и войти в свою учетную запись Microsoft, чтобы собраться с друзьями или заработать свою следующую Королевскую победу в Fortnite», — объяснила Microsoft в сегодняшнем посте в блоге Xbox Wire.
В Fortnite на Xbox Cloud Gaming можно играть с помощью совместимого контроллера или нативного сенсорного управления при использовании мобильных устройств.
«В Xbox мы хотим сделать игры доступными для 3 миллиардов игроков по всему миру, и облако играет важную роль в этой миссии», - сказала вице-президент и глава отдела продуктов Xbox Cloud Gaming Кэтрин Глюкштейн. «Проще говоря, мы хотим, чтобы у вас было больше выбора как в играх, в которые вы играете, так и в том, как вы играете в них».
Microsoft добавила, что надеется предоставить игрокам еще больше бесплатных игр через облако.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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