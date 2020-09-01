Microsoft подтвердила разработку устройства Keystone для Xbox Cloud Gaming

]Наше видение Xbox Cloud Gaming непоколебимо, наша цель — дать людям возможность играть в игры, которые они хотят, на любых устройствах, где они хотят. Как было объявлено в прошлом году, мы работаем над устройством потоковой передачи игр под кодовым названием Keystone, которое можно будет подключить к любому телевизору или монитору без использования консоли.



В рамках любого технического путешествия мы постоянно оцениваем наши усилия, анализируем полученные знания и обеспечиваем ценность для наших клиентов. Мы приняли решение отказаться от текущей итерации устройства Keystone. Мы учтем полученные знания и переориентируем наши усилия на новый подход, который позволит нам в будущем предоставить Xbox Cloud Gaming большему количеству игроков по всему миру.

Xbox Cloud Gaming доступен на многих платформах и устройствах, таких как iOS, Android, Windows, Xbox и т. д. В течение нескольких лет ходили слухи, что Microsoft работает над специальным устройством, позволяющим пользователям транслировать игры из облака на любой относительно современный телевизор. В прошлом году Microsoft официально анонсировала это устройство, но оно так и не появилось.Как оказалось, Microsoft не отказалась от Xbox Keystone. Компания продолжает работать над идеей предоставления пользователям дешевого устройства для потоковой передачи игр из облака. В заявлении для Windows Central представитель Microsoft подтвердил, что Xbox Keystone находится в разработке с некоторыми изменениями, которые отодвинули проект от его текущей итерации.Windows Central предполагает, что Keystone может появиться в магазинах с урезанной версией Windows или ОС Xbox. Такой подход позволил бы Microsoft связать устройство со своими сервисами, такими как Movies & TV.Недавно Microsoft сообщила, что более 10 миллионов геймеров используют Xbox Cloud Gaming для игры в консольные игры на смартфонах, планшетах, компьютерах и консолях. Xbox Keystone может сделать сервис еще более доступным для широких масс.К сожалению, мы не знаем, когда Microsoft планирует анонсировать и выпустить Xbox Keystone. Заявление представителя Microsoft подтверждает, что компания уже потратила несколько лет на разработку Keystone и продолжает экспериментировать с различными взаимодействиями и наборами функций.Узнать другие подробности можно здесь