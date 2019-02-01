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Скоро в Xbox Live Gold: Aven Colony, Project Highrise: Architect’s Edition и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 20:35
  • Просмотров: 99

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне 2022 года.

• Aven Colony;
• Project Highrise: Architect’s Edition;
• Super Meat Boy;
• Raskulls;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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