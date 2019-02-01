Скоро в Xbox Live Gold: Aven Colony, Project Highrise: Architect’s Edition и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 20:35
- Просмотров: 99
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне 2022 года.
• Aven Colony;
• Project Highrise: Architect’s Edition;
• Super Meat Boy;
• Raskulls;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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