Каталог игр Riot Games для ПК и мобильных устройств появится в Game Pass
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 21:23
- Просмотров: 0
На мероприятии Xbox и Bethesda только что был сделан громкий анонс. Riot Games будет сотрудничать с Microsoft и перенесет многие из своих игр в Xbox Game Pass.
В список входят League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Valorant. Хотя многие из них уже являются free-to-play, участники Xbox Game Pass смогут разблокировать премиум-контент и наслаждаться им, а также получать XP Boosts.
Компания пообещала, что игры появятся этой зимой, и в них можно будет играть на ПК и мобильных устройствах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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