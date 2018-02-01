Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Каталог игр Riot Games для ПК и мобильных устройств появится в Game Pass

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 21:23
  • Просмотров: 0

На мероприятии Xbox и Bethesda только что был сделан громкий анонс. Riot Games будет сотрудничать с Microsoft и перенесет многие из своих игр в Xbox Game Pass.



В список входят League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Valorant. Хотя многие из них уже являются free-to-play, участники Xbox Game Pass смогут разблокировать премиум-контент и наслаждаться им, а также получать XP Boosts.



Компания пообещала, что игры появятся этой зимой, и в них можно будет играть на ПК и мобильных устройствах.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в марте

Подписчики Xbox Game Pass получат новые игры в марте

Microsoft анонсировала новые игры для подписчиков Xbox Game Pass

Microsoft анонсировала новые игры для подписчиков Xbox Game Pass

Подписчики Xbox Game Pass получат новую порцию игр для Xbox One и ПК

Подписчики Xbox Game Pass получат новую порцию игр для Xbox One и ПК

Подписчики Xbox Game Pass получат 6 новых игр в августе

Подписчики Xbox Game Pass получат 6 новых игр в августе

Сервис Xbox Game Pass лишится десяти игр в апреле

Сервис Xbox Game Pass лишится десяти игр в апреле




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 1
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
Илья
+1  
Новостей: 14301
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085