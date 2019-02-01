Скоро в Xbox Live Gold: Beasts of Maravilla Island, Relicta и другое
-
- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 19:35
- Просмотров: 0
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июле 2022 года.
• Beasts of Maravilla Island;
• Relicta;
• Thrillville: Off the Rails;
• Torchlight;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 14330
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085