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Скоро в Xbox Live Gold: Beasts of Maravilla Island, Relicta и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 19:35
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июле 2022 года.



• Beasts of Maravilla Island;
• Relicta;
• Thrillville: Off the Rails;
• Torchlight;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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