Games with Gold не будет включать игры Xbox 360 с октября 2022 года

С 1 октября 2022 года ежемесячные игры, предоставляемые участникам Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Live Gold через Games with Gold, больше не будут включать игры Xbox 360.



Мы достигли предела наших возможностей по добавлению игр Xbox 360 в каталог; однако Games with Gold по-прежнему будет включать захватывающие игры Xbox One и эксклюзивные скидки каждый месяц.



Это не повлияет на игры Xbox 360, которые вы загрузили до октября 2022 года. Любые игры Xbox 360, которые вы приобрели через Games with Gold до этого времени, останутся в вашей учетной записи Xbox, независимо от того, продлите ли вы подписку.



Спасибо за то, что вы лояльный член.



Команда Xbox

Совсем скоро игры Xbox 360 в программе Games with Gold уйдут в прошлое.Вот полный текст письма от Microsoft относительно предстоящих изменений в программе Games with Gold:Узнать другие подробности можно здесь