Скоро в Xbox Live Gold: Calico, ScourgeBringer и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 23:38
- Просмотров: 33
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе 2022 года.
• Calico;
• ScourgeBringer;
• Saint’s Row 2;
• Monaco: What’s Yours is Mine;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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