Xbox Cloud Gaming уходит корнями в Xbox, но будущее развитие - за пределами консоли
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 17:50
- Просмотров: 126
Сервис Xbox Cloud Gaming добился огромных успехов. Только за последний год сервис вырос на 1800%, указал Кевин ЛаШапель, вице-президент платформы xCloud в Microsoft.
Кевин ЛаШапель и Кэтрин Глюкштейн возглавили работу над Xbox Cloud Gaming. Официальный канал Xbox на YouTube опубликовал видео, в котором они обсудили самые большие обновления и улучшения платформы Xbox Cloud Gaming.
ЛаШапель сообщил, что Microsoft активно занимается добавлением нескольких новых серверов по всему миру, чтобы удовлетворить растущий спрос геймеров. Он упомянул, что кластер серверов Xbox Cloud Gaming, как ожидается, удвоится в следующем году.
Будущее игрового бизнеса Microsoft тесно связано с Xbox. Тем не менее, следующая фаза роста будет все чаще исходить не только от специализированных игровых консолей высокого класса. Microsoft выходит за рамки консоли и изучает возможности расширения за счет смартфонов, планшетов и ПК.
Кстати, ни одно из этих устройств не нуждается в операционной системе Windows. Пока эти устройства имеют надежное подключение к Интернету и поддерживают безопасный браузер, они могут способствовать развитию игрового бизнеса Microsoft. Такие устройства, как Steam Deck, смартфоны и планшеты Android, Smart TV и даже устройства Apple, сыграют важную роль в ускорении внедрения.
Популярность платформы Xbox Cloud Gaming резко возросла, в первую очередь благодаря Fortnite. Безумно популярная игра от EPIC Games доступна для бесплатной игры через Xbox.com/play. Геймерам даже не нужна подписка Xbox Game Pass Ultimate, чтобы получить доступ к Fortnite.
В этом видео Microsoft также призвала пользователей сервиса Xbox Cloud Gaming оставлять свои отзывы на портале Xbox Cloud Gaming Feedback.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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