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Доступно с PC Game Pass: Quake 4, Wolfenstein 3D и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 14:08
  • Просмотров: 0

Подписчики PC Game Pass получили несколько новых игр.

• An Elder Scrolls Legend: Battlespire;
• Quake 4;
• Return to Castle Wolfenstein;
• The Elder Scrolls Adventures: Redguard;
• Wolfenstein 3D;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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