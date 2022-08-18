Доступно с PC Game Pass: Quake 4, Wolfenstein 3D и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 14:08
- Просмотров: 0
Подписчики PC Game Pass получили несколько новых игр.
• An Elder Scrolls Legend: Battlespire;
• Quake 4;
• Return to Castle Wolfenstein;
• The Elder Scrolls Adventures: Redguard;
• Wolfenstein 3D;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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