Скоро в Xbox Live Gold: Gods Will Fall, Double Kick Heroes и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 00:01
- Просмотров: 0
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в сентябре 2022 года.
• Gods Will Fall;
• Double Kick Heroes;
• Thrillville;
• Portal 2;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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