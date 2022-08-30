Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Скоро в Xbox Live Gold: Gods Will Fall, Double Kick Heroes и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 00:01
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в сентябре 2022 года.



• Gods Will Fall;
• Double Kick Heroes;
• Thrillville;
• Portal 2;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Скоро в Xbox Live Gold: Beasts of Maravilla Island, Relicta и другое

Скоро в Xbox Live Gold: Beasts of Maravilla Island, Relicta и другое

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Скоро в Xbox Live Gold: Moving Out, Kingdom Two Crowns и другое

Скоро в Xbox Live Gold: Moving Out, Kingdom Two Crowns и другое

Скоро в Xbox Live Gold: The King’s Bird, Shadows: Awakening и другое

Скоро в Xbox Live Gold: The King’s Bird, Shadows: Awakening и другое

Скоро в Xbox Game Pass: Psychonauts 2, Humankind, Twelve Minutes и другое

Скоро в Xbox Game Pass: Psychonauts 2, Humankind, Twelve Minutes и другое




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google
+5  
Новостей: 14458
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085