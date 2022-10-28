Скоро в Xbox Live Gold: Praetorians – HD Remaster и Dead End Job
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 22:39
- Просмотров: 48
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре 2022 года.
• Praetorians – HD Remaster;
• Dead End Job;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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