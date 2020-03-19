Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила DirectStorage 1.1

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 18:44
  • Просмотров: 128

В прошлом месяце Microsoft продемонстрировала преимущества функции декомпрессии графического процессора, пообещав в три раза или на 200% улучшить время загрузки игр. Кроме того, загрузка процессора также значительно снижается, поскольку циклам процессора больше не приходится заниматься декомпрессией. Microsoft также добавила, что для Windows 11 есть «дополнительные оптимизации в стеке ввода-вывода», которые помогут ей больше, хотя DirectStorage должен работать как в Windows 11, так и в Windows 10.

Теперь была выпущена версия DirectStorage 1.1, в которой реализована декомпрессия графического процессора. Пост в блоге также освещает изменения в версии 1.1, в нем говорится:

Команда DirectStorage рада сообщить, что декомпрессия графического процессора с DirectStorage 1.1 уже доступна. Эта новая версия DirectStorage содержит все, что нужно разработчику для начала работы с декомпрессией графического процессора.

Что нового:

• Декомпрессия графического процессора и GDeflate теперь доступны;
• Добавлен EnqueueSetEvent для использования объектов событий Win32 для уведомления о завершении;
• Улучшения производительности и исправления ошибок;

Драйвера с поддержкой DirectStorage 1.1 также доступны уже около недели.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала DirectStrorage 1.1

Microsoft анонсировала DirectStrorage 1.1

Microsoft: Xbox Series X и S будут использовать все возможности архитектуры RDNA 2

Microsoft: Xbox Series X и S будут использовать все возможности архитектуры RDNA 2

Microsoft анонсировала API DirectStorage для ПК

Microsoft анонсировала API DirectStorage для ПК

Частоту процессора Xbox One увеличат

Частоту процессора Xbox One увеличат

Qualcomm: Устройства с Windows RT 8.1 будут работать на базе процессора Snapdragon 800

Qualcomm: Устройства с Windows RT 8.1 будут работать на базе процессора Snapdragon 800




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 14579
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10086