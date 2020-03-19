Microsoft выпустила DirectStorage 1.1
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 18:44
- Просмотров: 128
В прошлом месяце Microsoft продемонстрировала преимущества функции декомпрессии графического процессора, пообещав в три раза или на 200% улучшить время загрузки игр. Кроме того, загрузка процессора также значительно снижается, поскольку циклам процессора больше не приходится заниматься декомпрессией. Microsoft также добавила, что для Windows 11 есть «дополнительные оптимизации в стеке ввода-вывода», которые помогут ей больше, хотя DirectStorage должен работать как в Windows 11, так и в Windows 10.
Теперь была выпущена версия DirectStorage 1.1, в которой реализована декомпрессия графического процессора. Пост в блоге также освещает изменения в версии 1.1, в нем говорится:
Команда DirectStorage рада сообщить, что декомпрессия графического процессора с DirectStorage 1.1 уже доступна. Эта новая версия DirectStorage содержит все, что нужно разработчику для начала работы с декомпрессией графического процессора.
Что нового:
• Декомпрессия графического процессора и GDeflate теперь доступны;
• Добавлен EnqueueSetEvent для использования объектов событий Win32 для уведомления о завершении;
• Улучшения производительности и исправления ошибок;
Драйвера с поддержкой DirectStorage 1.1 также доступны уже около недели.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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