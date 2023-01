Скоро в Xbox Game Pass: Hi-Fi Rush, GoldenEye 007, Age of Empires II: Definitive Edition и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Hi-Fi Rush — доступно сегодня;• Inkulinati (Game Preview) — 31 января;• JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R — 31 января;• Darkest Dungeon — 2 февраля;• Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition — 7 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Donut County — 31 января;• Taiko no Tatsujin: The Drum Master — 31 января;• Telling Lies — 31 января;• Worms WMD — 31 января;Вот список игр для консолей:• Hi-Fi Rush — доступно сегодня;• GoldenEye 007 — 27 января;• Roboquest (Game Preview) — 30 января;• Age of Empires II: Definitive Edition — 31 января;• Inkulinati (Game Preview) — 31 января;• JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R — 31 января;• Darkest Dungeon — 2 февраля;• Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition — 7 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Donut County — 31 января;• Taiko no Tatsujin: The Drum Master — 31 января;• Telling Lies — 31 января;• Worms WMD — 31 января;Вот список игр для Android:• Hi-Fi Rush — доступно сегодня;• GoldenEye 007 — 27 января;• Age of Empires II: Definitive Edition — 31 январ;• Inkulinati (Game Preview) — 31 января;• JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R — 31 января;• Darkest Dungeon — 2 февраля;• Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition — 7 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Donut County — 31 января;• Telling Lies — 31 января;• Worms WMD — 31 января;Узнать другие подробности можно здесь