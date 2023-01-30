Скоро в Xbox Live Gold: For the King и Guts N Goals
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 20:45
- Просмотров: 83
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале 2023 года.
•For the King;
•Guts N Goals;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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