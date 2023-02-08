Скоро в Xbox Game Pass: Madden NFL 23, Atomic Heart, Mount & Blade II: Bannerlord и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 17:03
  • Просмотров: 111

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Madden NFL 23 — 9 февраля;
• SD Gundam Battle Alliance — 9 февраля;
• Mount & Blade II: Bannerlord — 14 февраля;
• Shadow Warrior 3: Definitive Edition — 16 февраля;
• Atomic Heart — 21 февраля;

Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:

• Besiege (Game Preview) — 15 февраля;
• Infernax — 15 февраля;
• Recompile — 15 февраля;
• Skul: The Hero Slayer — 15 февраля;
• The Last Kids on Earth — 15 февраля;

Вот список игр для консолей:

• Madden NFL 23 — 9 февраля;
• SD Gundam Battle Alliance — 9 февраля;
• Mount & Blade II: Bannerlord — 14 февраля;
• Cities: Skylines – Remastered — 15 февраля;
• Shadow Warrior 3: Definitive Edition — 16 февраля;
• Atomic Heart — 21 февраля;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Besiege (Game Preview) — 15 февраля;
• CrossfireX — 15 февраля;
• Infernax — 15 февраля;
• Recompile — 15 февраля;
• Skul: The Hero Slayer — 15 февраля;
• The Last Kids on Earth — 15 февраля;

Вот список игр для Android:

• SD Gundam Battle Alliance — 9 февраля;
• Mount & Blade II: Bannerlord — 14 февраля;
• Cities: Skylines – Remastered — 15 февраля;
• Shadow Warrior 3: Definitive Edition — 16 февраля;
• Atomic Heart — 21 февраля;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• Besiege (Game Preview) — 15 февраля;
• CrossfireX — 15 февраля;
• Infernax — 15 февраля;
• Recompile — 15 февраля;
• Skul: The Hero Slayer — 15 февраля;
• The Last Kids on Earth — 15 февраля;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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