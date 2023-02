Скоро в Xbox Game Pass: Wo Long: Fallen Dynasty, Soul Hackers 2, F1 22 и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Atomic Heart — доступно сегодня;• Merge & Blade — 28 февраля;• Soul Hackers 2 — 28 февраля;• F1 22 — 2 марта;• Wo Long: Fallen Dynasty — 3 марта;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Alien: Isolation — 28 февраля;• Crown Trick — 28 февраля;• Dragon Ball FighterZ — 28 февраля;• Far: Changing Tides — 28 февраля;• Lightning Returns: Final Fantasy XIII — 28 февраля;• Madden NFL 21 — 28 февраля;• Octopath Traveler — 28 февраля;Вот список игр для консолей:• Atomic Heart — доступно сегодня;• Merge & Blade — 28 февраля;• Soul Hackers 2 — 28 февраля;• F1 22 — 2 марта;• Wo Long: Fallen Dynasty — 3 марта;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Alien: Isolation — 28 февраля;• Crown Trick — 28 февраля;• Dragon Ball FighterZ — 28 февраля;• Far: Changing Tides — 28 февраля;• Lightning Returns: Final Fantasy XIII — 28 февраля;• Madden NFL 21 — 28 февраля;• Octopath Traveler — 28 февраля;Вот список игр для Android:• Atomic Heart — доступно сегодня;• Merge & Blade — 28 февраля;• Soul Hackers 2 — 28 февраля;• Wo Long: Fallen Dynasty — 3 марта;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Crown Trick — 28 февраля;• Dragon Ball FighterZ — 28 февраля;• Far: Changing Tides — 28 февраля;• Octopath Traveler — 28 февраля;Узнать другие подробности можно здесь

