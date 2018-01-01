Microsoft анонсировала PC Game Pass для 40 новых стран
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 16:15
- Просмотров: 21
В прошлом году Microsoft объявила о планах представить подписку PC Game Pass за пределами официально поддерживаемых регионов Xbox. Хотя в первом начинании участвовали только пять стран, теперь компания добавляет в список поддерживаемых еще 40 стран.
Для тех, кто не знаком с PC Game Pass, это дочерний сервис Xbox Game Pass, который предоставляет сотни игр для ПК, включая собственные релизы Microsoft для Xbox и игры Bethesda, а также доступ к играм EA Play.
Вот полный список новых стран, присоединяющихся к PC Game Pass с сегодняшнего дня, 28 февраля:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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