Microsoft анонсировала PC Game Pass для 40 новых стран

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 16:15
  • Просмотров: 21

В прошлом году Microsoft объявила о планах представить подписку PC Game Pass за пределами официально поддерживаемых регионов Xbox. Хотя в первом начинании участвовали только пять стран, теперь компания добавляет в список поддерживаемых еще 40 стран.

Для тех, кто не знаком с PC Game Pass, это дочерний сервис Xbox Game Pass, который предоставляет сотни игр для ПК, включая собственные релизы Microsoft для Xbox и игры Bethesda, а также доступ к играм EA Play.



Вот полный список новых стран, присоединяющихся к PC Game Pass с сегодняшнего дня, 28 февраля:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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