Microsoft анонсировала Xbox Sustainability Toolkit, чтобы помочь разработчикам уменьшить углеродный след
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 02:09
- Просмотров: 264
Не так давно Microsoft анонсировала новые инструменты энергосбережения для своих консолей, позволяющие миллионам геймеров уменьшить выбросы углекислого газа без ущерба для качества игрового опыта. Теперь Microsoft продолжает эту идею, представляя Xbox Sustainability Toolkit — новый набор утилит для разработчиков игр, позволяющий им лучше понять, как повысить энергоэффективность при разработке современных игр.
Microsoft заявляет, что использование набора инструментов снижает энергопотребление консоли, выбросы углекислого газа и затраты на электроэнергию в домашних условиях для геймеров. Кроме того, цели устойчивого развития, поставленные Microsoft, «могут быть совершенно незаметны». Другими словами, владельцы современных консолей Xbox не должны ожидать снижения частоты кадров.
Xbox Developer Sustainability Toolkit предоставляет разработчикам игр следующее:
• Инструменты Xbox GDK (Game Developer Kit) и Power Monitor позволяют отслеживать энергопотребление в режиме реального времени и устанавливать базовый уровень. Разработчики смогут определить области, в которых им необходимо повысить энергоэффективность, а специальный API позволяет использовать набор инструментов с играми, которые имеют свои собственные потребности в профилировании;
• Отчеты о сертификации позволяют разработчикам генерировать средние значения энергопотребления в общих игровых областях, таких как меню и загрузочные экраны, и видеть, как их результаты сравниваются со средними показателями по отрасли;
• Панель управления энергопотреблением дает «с высоты птичьего полета» информацию о том, сколько энергии потребляет консоль при воспроизведении определенной игры;
• Лучшие практики и рекомендации помогут студиям научиться создавать более устойчивую игровую индустрию;
Согласно сообщению, Microsoft разработала новый набор инструментов в сотрудничестве с Ubisoft и 343 Industries, и теперь компания хочет, чтобы другие студии присоединились к этой инициативе. Разработчики могут узнать больше о Xbox Developer Sustainability Toolkit в о фициальной документации Microsoft Game Dev и на форумах разработчиков.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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