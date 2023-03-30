Скоро в Xbox Live Gold: Out of Space: Couch Edition и Peaky Blinders: Mastermind
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 18:38
- Просмотров: 103
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле 2023 года.
• Out of Space: Couch Edition;
• Peaky Blinders: Mastermind;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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