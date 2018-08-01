Сервис Ubisoft+ Multi Access теперь доступен на Xbox
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 01:55
- Просмотров: 0
Больше чем через год после анонса Ubisoft перенесла сервис Ubisoft + на платформы Xbox. Начиная с сегодняшнего дня, подписка Ubisoft+ Multi Access за $17.99 в месяц дает доступ к огромному количеству игр от издателя и другие преимущества.
Интересно, что подписчики получат доступ к играм на Xbox One, Xbox Series X|S, PC и Amazon Luna по одной цене в рамках уровня Multi Access. Цена немного выше, чем подписка только для ПК, которая обычно стоит $14.99 в месяц, и подписки только для Xbox тоже нет.
Вот все игры, включенные в сервис на данный момент:
Подобно Xbox Game Pass и играм от Microsoft, Ubisoft+ предлагает доступа к играм, разработанным Ubisoft, с первого дня. Однако, в качестве дополнительного преимущества, доступ ко всему контенту премиум-издания и DLC также включен в предложение без дополнительной платы. Также предоставляется скидка 10% на микротранзакции.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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