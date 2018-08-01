Сервис Ubisoft+ Multi Access теперь доступен на Xbox

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 01:55
  • Просмотров: 0

Больше чем через год после анонса Ubisoft перенесла сервис Ubisoft + на платформы Xbox. Начиная с сегодняшнего дня, подписка Ubisoft+ Multi Access за $17.99 в месяц дает доступ к огромному количеству игр от издателя и другие преимущества.

Интересно, что подписчики получат доступ к играм на Xbox One, Xbox Series X|S, PC и Amazon Luna по одной цене в рамках уровня Multi Access. Цена немного выше, чем подписка только для ПК, которая обычно стоит $14.99 в месяц, и подписки только для Xbox тоже нет.



Вот все игры, включенные в сервис на данный момент:



Подобно Xbox Game Pass и играм от Microsoft, Ubisoft+ предлагает доступа к играм, разработанным Ubisoft, с первого дня. Однако, в качестве дополнительного преимущества, доступ ко всему контенту премиум-издания и DLC также включен в предложение без дополнительной платы. Также предоставляется скидка 10% на микротранзакции.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Скоро в Xbox Game Pass for Console и Android: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Скоро в Xbox Game Pass for Console и Android: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Слух: Ubisoft+ может стать частью Xbox Game Pass в 2021 году

Слух: Ubisoft+ может стать частью Xbox Game Pass в 2021 году

Microsoft не будет поднимать цену на Xbox Game Pass

Microsoft не будет поднимать цену на Xbox Game Pass

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат EA Play 10 ноября

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат EA Play 10 ноября

Microsoft может выпустить сервис «Xbox All Access»

Microsoft может выпустить сервис «Xbox All Access»




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Google Yandex
+8  
Новостей: 14845
+0  
Комментариев: 39468
+0  
Пользователей: 10095