Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2304.1001.12.0
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 21:08
- Просмотров: 104
Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2304.1001.12.0.
Что нового в версии 2304:
• Коллекции Quick Games to Play и Longest Games добавлены на главный экран;
• При просмотре главного экрана Game Pass прокрутите вниз, чтобы просмотреть различные каналы коллекций, включая эти новые коллекции, в которых указано среднее время игры в соответствии с вашими игровыми предпочтениями;
• Фильтры специальных возможностей для всех компьютерных игр;
• Фильтрация списка «Все компьютерные игры» стала еще лучше благодаря добавлению множества фильтров специальных возможностей, которые помогут найти игру, соответствующую вашим потребностям;
Исправления ошибок:
• Исправлена проблема, из-за которой недавно сыгранные игры Game Streaming исчезали из списка Most Recently Used;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли не видеть ошибки установки или код ошибки при остановке установки;
• Исправлена проблема, из-за которой функция «Вернуться назад» могла показывать неверную дату;
Известные проблемы:
• Иногда игры могут не удаляться из очереди установки после отмены установки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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