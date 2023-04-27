Скоро в Xbox Live Gold: Star Wars Episode I Racer и Hoa
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 22:15
- Просмотров: 75
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в мае 2023 года.
• Star Wars Episode I Racer;
• Hoa;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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