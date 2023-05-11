Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2305.1000.47.0

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 17:37
  • Просмотров: 119

Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2305.1000.47.0.

Исправления ошибок:

• Исправлена проблема, которая препятствовала деинсталляции игры;
• Улучшена надежность обмена сообщениями в чате;

Известные проблемы:

• Элементы бандла Hearts of Iron IV показывают сообщение об ошибке «Невозможно отобразить прямо сейчас»;
• Обложка может иногда отсутствовать или показывать грустное лицо на игровых картах;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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