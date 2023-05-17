Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2305.1000.48.0
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- Категория: Игры
- Дата: 17-05-2023, 15:47
- Просмотров: 302
Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2305.1000.48.0.
Исправления ошибок:
• Исправлены различные проблемы с пользовательским интерфейсом, включая некоторые проблемы с навигацией или проблемы с обрезанными изображениями;
• Исправлена проблема, из-за которой выбор «Возобновить все» мог фактически приостановить некоторые загрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой игра Minecraft могла неправильно отображаться как «Недавно сыгранные»;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые покупки DLC могли отображать ошибку «Повторить попытку»;
• Исправлена проблема, из-за которой диктор мог работать некорректно после отключения от удаленного воспроизведения;
• Исправлена проблема, при которой фильтрация игр могла не показывать правильные названия в многопользовательской игре по сети;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователям могло быть предложено выбрать установочный диск даже после выбора запроса не делать этого;
Известные проблемы:
• Элементы бандла Hearts of Iron IV показывают сообщение об ошибке «Невозможно отобразить прямо сейчас»;
• Обложка может иногда отсутствовать или показывать грустное лицо на игровых картах;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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