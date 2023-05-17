Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2305.1000.48.0

  • Категория: Игры
  • Дата: 17-05-2023, 15:47
  • Просмотров: 302

Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2305.1000.48.0.

Исправления ошибок:

• Исправлены различные проблемы с пользовательским интерфейсом, включая некоторые проблемы с навигацией или проблемы с обрезанными изображениями;
• Исправлена проблема, из-за которой выбор «Возобновить все» мог фактически приостановить некоторые загрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой игра Minecraft могла неправильно отображаться как «Недавно сыгранные»;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые покупки DLC могли отображать ошибку «Повторить попытку»;
• Исправлена проблема, из-за которой диктор мог работать некорректно после отключения от удаленного воспроизведения;
• Исправлена проблема, при которой фильтрация игр могла не показывать правильные названия в многопользовательской игре по сети;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователям могло быть предложено выбрать установочный диск даже после выбора запроса не делать этого;

Известные проблемы:

• Элементы бандла Hearts of Iron IV показывают сообщение об ошибке «Невозможно отобразить прямо сейчас»;
• Обложка может иногда отсутствовать или показывать грустное лицо на игровых картах;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2304.1001.12.0

Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2304.1001.12.0

Инсайдеры Office могут установить сборку 15130.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15130.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12228.20020

Инсайдеры Office могут установить сборку 12228.20020

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 14918
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097