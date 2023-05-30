Скоро в Xbox Live Gold: Adios и The Vale: Shadow of the Crown

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 17:59
  • Просмотров: 109

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июне 2023 года.

• Adios;
• The Vale: Shadow of the Crown;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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