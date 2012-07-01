Как выбрать видеокарту для своих нужд
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- Категория: Железо
- Дата: Сегодня, 15:45
- Просмотров: 143
У всех у нас рано или поздно возникает вопрос: «Какую выбрать видеокарту?» Пользователь всегда хочет получить максимум производительности за минимальную сумму, при этом у пользователя есть свои критерии по выборы графической карты. Кому-то нужно видеокарта для работы, при этом работа может быть разнообразной: начиная с работы в текстовом редакторе, и заканчивает 3D-моделированием. Другие пользователи хотят максимум получить со своей сборки, поэтому покупают видеокарту премиум сегмента. Давайте же разберемся, какую видеокарту нужно брать для каждого конкретного пользователя.
Бюджетные карты
К примеру, вы офисный работник и вам необходимо работа исключительно с документами. Для ваших потребностей подойдут так называемые «затычки». Эти видеокарты самые дешевые на рынке, но при этому свои задачи выполняют на отлично. В очень бюджетных ПК упор в основном идет в процессор, поэтому карта подойдет сюда самая дешевая. Вот, к примеру, я набросал примерны видеокарты на сайте elmir.ua/video_cards/ для ваших требований:
Пояснение
Вот эти карты из одного ценового диапазона и прекрасно подойдут для офисных задач, но если вам нужно еще в какие-то простенькие игрушки поиграть, то GeForce 730 справится с этим хорошо. В отличие от видеокарт, представленных выше, данная карта имеет на борту 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5, в отличие от других, где всего лишь 1 Гб GDDR3/GDDR5. Современным приложениям требует много памяти, поэтому желательно выбирать карту с большим объемом видеопамяти. Поэтому, в том числе важно не только хорошо разбираться в железе, но и мониторить интернет-площадки для выявления наилучшего товара. К примеру, при регистрации на сайте elmir.ua вы будете все время получать уведомления о бонусах и скидках на тот или иной товар. Как видите, сейчас нам повезло найти GT 730 по цене GT 710/210. К примеру, похожая видеокарта из 10-й линейки имеет схожие характеристики, при этом цена составляет чуть больше 2000 гривен, что в 2 раза больше, чем у GT 730. Хотя и на GT 1030 тоже бывают скидки, поэтому мониторьте тот же ресурс elmir.ua.
Средний бюджет
Если вы подбираете среднебюджетную карту, то можно посоветовать такие варианты:
- • GeForce GTX 1050 Ti от MSI
- • GeForce GTX 1650 от Colorful
- • GeForce GTX 1660 Ti от Palit
- • AMD RX 580 от XFX
Первые 2 карты позволят играть на средних настройках в современные игры, а также хорошо себя покажут в программах видеомонтажа. GTX 1660 Ti и RX 580 позволяют множество игр запускать на высоких настройках графики при этом их цена на 1000 гривен дороже, но буст по производительности довольно внушительный, так как выше частоты и больше памяти. К примеру у GTX 1650 частота памяти составляет 8000 МГц, а у GTX 1660 Ti – 12000 МГц. То есть разница на 4000 МГц + больше видеопамяти, а разница в цене не очень существенная.
Производительные карты
Для эстетов и людей, которые хотят получить максимум от своего ПК советуем приобрести видеокарты RTX 2070 и выше. К примеру:
Данные видеокарты имеют на борту поддержку DirectX 12 Ultimate, а также новую технологию трассировки лучей. К сожалению, пока только видеокарты от NVIDIA имеют такую поддержку, но в этом году все изменится. Выбор топовой видеокарты ограничивается лишь вашим бюджетом. Любая из представленных видеократ выше спокойно потянет игры даже после 3 лет работы благодаря мощным чипам. Бренд можете выбрать по-своему усмотрению, а отличие в частотах незначительное. Для работы эти карты также отлично подойдут благодаря мощным CUDA- и RT-ядрам.
В этой небольшой статье были приведены примеры выбора видеокарт. Мы понимаем, что многим тяжело разбираться в характеристиках того или иного устройства. Здесь не были рассмотрены подробные характеристики ускорителей, но мы попытались по цене/производительность выбрать самые оптимальные на сегодняшний день графические карты.
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