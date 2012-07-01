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Как выбрать видеокарту для своих нужд

  • Категория: Железо
  • Дата: Сегодня, 15:45
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У всех у нас рано или поздно возникает вопрос: «Какую выбрать видеокарту?» Пользователь всегда хочет получить максимум производительности за минимальную сумму, при этом у пользователя есть свои критерии по выборы графической карты. Кому-то нужно видеокарта для работы, при этом работа может быть разнообразной: начиная с работы в текстовом редакторе, и заканчивает 3D-моделированием. Другие пользователи хотят максимум получить со своей сборки, поэтому покупают видеокарту премиум сегмента. Давайте же разберемся, какую видеокарту нужно брать для каждого конкретного пользователя.

Бюджетные карты


Как выбрать видеокарту для своих нужд

К примеру, вы офисный работник и вам необходимо работа исключительно с документами. Для ваших потребностей подойдут так называемые «затычки». Эти видеокарты самые дешевые на рынке, но при этому свои задачи выполняют на отлично. В очень бюджетных ПК упор в основном идет в процессор, поэтому карта подойдет сюда самая дешевая. Вот, к примеру, я набросал примерны видеокарты на сайте elmir.ua/video_cards/ для ваших требований:


Пояснение


Вот эти карты из одного ценового диапазона и прекрасно подойдут для офисных задач, но если вам нужно еще в какие-то простенькие игрушки поиграть, то GeForce 730 справится с этим хорошо. В отличие от видеокарт, представленных выше, данная карта имеет на борту 2 Гб видеопамяти стандарта GDDR5, в отличие от других, где всего лишь 1 Гб GDDR3/GDDR5. Современным приложениям требует много памяти, поэтому желательно выбирать карту с большим объемом видеопамяти. Поэтому, в том числе важно не только хорошо разбираться в железе, но и мониторить интернет-площадки для выявления наилучшего товара. К примеру, при регистрации на сайте elmir.ua вы будете все время получать уведомления о бонусах и скидках на тот или иной товар. Как видите, сейчас нам повезло найти GT 730 по цене GT 710/210. К примеру, похожая видеокарта из 10-й линейки имеет схожие характеристики, при этом цена составляет чуть больше 2000 гривен, что в 2 раза больше, чем у GT 730. Хотя и на GT 1030 тоже бывают скидки, поэтому мониторьте тот же ресурс elmir.ua.

Средний бюджет



Если вы подбираете среднебюджетную карту, то можно посоветовать такие варианты:


Первые 2 карты позволят играть на средних настройках в современные игры, а также хорошо себя покажут в программах видеомонтажа. GTX 1660 Ti и RX 580 позволяют множество игр запускать на высоких настройках графики при этом их цена на 1000 гривен дороже, но буст по производительности довольно внушительный, так как выше частоты и больше памяти. К примеру у GTX 1650 частота памяти составляет 8000 МГц, а у GTX 1660 Ti – 12000 МГц. То есть разница на 4000 МГц + больше видеопамяти, а разница в цене не очень существенная.

Производительные карты



Для эстетов и людей, которые хотят получить максимум от своего ПК советуем приобрести видеокарты RTX 2070 и выше. К примеру:


Данные видеокарты имеют на борту поддержку DirectX 12 Ultimate, а также новую технологию трассировки лучей. К сожалению, пока только видеокарты от NVIDIA имеют такую поддержку, но в этом году все изменится. Выбор топовой видеокарты ограничивается лишь вашим бюджетом. Любая из представленных видеократ выше спокойно потянет игры даже после 3 лет работы благодаря мощным чипам. Бренд можете выбрать по-своему усмотрению, а отличие в частотах незначительное. Для работы эти карты также отлично подойдут благодаря мощным CUDA- и RT-ядрам.

В этой небольшой статье были приведены примеры выбора видеокарт. Мы понимаем, что многим тяжело разбираться в характеристиках того или иного устройства. Здесь не были рассмотрены подробные характеристики ускорителей, но мы попытались по цене/производительность выбрать самые оптимальные на сегодняшний день графические карты.
Wihar
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