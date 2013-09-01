Аренда VPS сервера в Европе
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- Категория: Железо
- Дата: Сегодня, 15:24
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Аренда сервера в Европе дает возможность избежать возможных ограничений касательно обработки данных, защитить информацию от несанкционированного доступа, повысить устойчивость к всевозможным взломам и хакерским атакам.
Учитывая высокий спрос, компания Serverspace предлагает владельцам интернет-проектов, не терпящих простоев даже на незначительный период, услугу аренды VPS в инновационном дата-центре AM2, расположенном в Амстердаме. Детальней на сайте serverspace.ru.
Данный ЦОД работает по стандарту PCI DSS и является одним из самых крупнейших в Европе. Его повышенное внимание к безопасности обусловлено бесперебойным энергоснабжением, резервированием систем охлаждения и кондиционеров компьютерных залов. Центр обработки данных спроектирован по самым высоким стандартам энергоэффективности, что гарантирует стабильную работу серверов и их доступную стоимость.
VPS в Нидерландах от провайдера Serverspace – быстро, выгодно, функционально
Создание виртуального сервера занимает всего 1 минуту (пожалуй, лучший показатель в отрасли). Облачные VPS имеют высокий уровень отказоустойчивости. Любые перебои из-за выхода из строя оборудования полностью исключены – виртуальная машина сразу перезапускается на другом узле без потерь времени. Среди преимущества VPS в Нидерландах стоит также отметить:
• Экономия. Клиент платит только за фактически используемые ресурсы. Оверселлинг запрещен.
• Масштабируемость. Параметры сервера можно настраивать как угодно для более результативной работы сайта. Увеличение CPU, RAM, SSD проводится в несколько кликов.
• Высокая производительность и надежность. Файлы размещаются на нескольких скоростных SSD-дисках, их можно быстро восстановить из резервной копии. Благодаря системе хранения данных NetApp AFF и применению блейд-серверов Cisco M5 обеспечивается максимальная пропускная способность до 80 Гб/сек.
• Отдельный IPv4-адрес и интернет-канал до 100 Мбит/сек.
• Полный контроль. Обладая доступом с root-правами можно установить любой дистрибутив ОС (Ubuntu, CentOS, FreeBSD), а также удобную панель управления.
• Отсутствие фиксированных платежей. Плата за услугу списывается каждые 10 минут пользования сервером.
Отдельно стоит упомянуть о гиперконвергентной платформе vStack, объединяющей файловую систему ZFS и гипервизор bhyve. Работающая по лицензии OpenSource, она дает возможность снизить стоимость аренды виртуального сервера почти в 2 раза.
Преимущества Serverspace
Круглосуточная служба технической поддержки оперативно оказывает любую помощь при переезде интернет-ресурса и установке vps за границей. Компания гарантирует непрерывную доступность серверов (SLA 99,9%) и выплачивает компенсацию в случае нарушения договора и взятых на себя обязательств. Новые пользователи могут воспользоваться бесплатным тестовым периодом и убедиться в превосходном качестве оказываемых услуг, выбрав конфигурацию сервера до 4 CPU и 16 ГБ RAM.
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