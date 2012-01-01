Подбор компьютера в различных ценовых сегментах
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- Категория: Железо
- Дата: Вчера, 19:32
- Просмотров: 116
Начало учебного года всегда не обходится без растрат, особенно в наш цифровой век. Компьютеры очень сильно укоренились в нашу жизнь и без него уже невозможно обходиться. Благо для продажи компьютерной техники, в частности, периферии и комплектующих, все большей популярностью пользуются онлайн-магазины, один из которых – это elmir.ua. Данный ресурс является одним из крупнейших магазинов Украины и предлагает широкий ассортимент не только компьютерной техники, но и другой бытовой. Сегодня мы поговорим именно про сборки компьютеров для вашего ребенка, а может и для Вас самих.
Бюджетный сегмент
Стоит, наверно, сразу отметить сборки ПК, которые продаются уже в собранном виде, так называемые системные блоки, которые позволяют сразу приступить к работе. Не стоит их недооценивать, так как иногда готовые сборки могут стоить гораздо дешевле того, что вы можете собрать самостоятельно. К примеру, самый дешевый компьютер Artline Business B21 (B21v01) за 3864 грн. имеет на борту:
- 2-ядерный процессор Intel Celeron;
- 4 ГБ оперативной памяти;
- 500 Гб HDD.
Средний сегмент
Про ультра-дешевый ПК со встройкой для рабочих задач мы поговорили, но что касается среднего бюджета, то здесь можно посоветовать модель Artline Gaming X64 (X64v07) за 24798 грн. Здесь находится:
- «народный» процессор AMD Ryzen 3600;
- 16 Гб оперативной памяти;
- видеокарта GTX 1660 Ti на 6 Гб;
- жесткий диск на 1ТБ.
Дорого, но что поделать
Итак, мы подошли до совершенства – ультамативной сборки на века, а именно компьютера на Intel Core i9 – Artline Gaming X99 (X99v23) за 78954 грн. Это просто выбор профессионалов и не только геймеров. Этот ПК подойдет также для людей, которые работают с видеомонтажом, 3D-моделированием и прочими другими программами, где требуется огромная математическая вычислительная мощность. А если вы геймер, то процессор сможет спокойно отрисовать больше 300 кадров в секунду в любой киберспортивной игре, что для мониторов с высокой частотой обновления – просто необходимо. ПК имеет на борту:
- 10-ядерный процессор Intel Core 10-го поколения;
- 32 Гб ОЗУ;
- 480 Гб SSD (m.2), 2 ГБ HDD;
- видеокарта GTX 2080 Ti.
Вывод
Как видите, готовые ПК позволяют не заворачиваться со сборкой, а также подбором комплектующих, а иногда они даже стоят дешевле, если мы не говорим про именитые бренды. Плюс гарантия идет на весь ПК, а не на отдельные его части, что тоже не маловажный фактор. Это были примерные ПК, которые показались нам наиболее интересные. На elmir.ua присутствуют и другие похожие товары, поэтому вы там спокойно сможете что-то подобрать под себя. Вы можете перейти на сайт, зарегистрироваться и подробнее посмотреть про готовые сборки и не только.
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