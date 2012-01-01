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Подбор компьютера в различных ценовых сегментах

  • Категория: Железо
  • Дата: Вчера, 19:32
  • Просмотров: 116

Начало учебного года всегда не обходится без растрат, особенно в наш цифровой век. Компьютеры очень сильно укоренились в нашу жизнь и без него уже невозможно обходиться. Благо для продажи компьютерной техники, в частности, периферии и комплектующих, все большей популярностью пользуются онлайн-магазины, один из которых – это elmir.ua. Данный ресурс является одним из крупнейших магазинов Украины и предлагает широкий ассортимент не только компьютерной техники, но и другой бытовой. Сегодня мы поговорим именно про сборки компьютеров для вашего ребенка, а может и для Вас самих.

Бюджетный сегмент



Стоит, наверно, сразу отметить сборки ПК, которые продаются уже в собранном виде, так называемые системные блоки, которые позволяют сразу приступить к работе. Не стоит их недооценивать, так как иногда готовые сборки могут стоить гораздо дешевле того, что вы можете собрать самостоятельно. К примеру, самый дешевый компьютер Artline Business B21 (B21v01) за 3864 грн. имеет на борту:
  • 2-ядерный процессор Intel Celeron;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • 500 Гб HDD.
Да, это не фантастические характеристики, но для рабочих задача, поверьте, этого хватит с головой. Многие учебные заведения даже такого ПК не могут себе позволить и в основном довольствуются 775-м сокетом, и это в лучшем случае! Поэтому, очень советую присмотреться к готовым сборкам, по крайней мере, дешевые варианты там очень неплохие.

Средний сегмент



Про ультра-дешевый ПК со встройкой для рабочих задач мы поговорили, но что касается среднего бюджета, то здесь можно посоветовать модель Artline Gaming X64 (X64v07) за 24798 грн. Здесь находится:
  • «народный» процессор AMD Ryzen 3600;
  • 16 Гб оперативной памяти;
  • видеокарта GTX 1660 Ti на 6 Гб;
  • жесткий диск на 1ТБ.
SSD, к сожалению, нет, но его можно докупить, и попросить дополнительно установить. Корпус обладает RGB-подсветкой, что соответствует стандарту 2020 года. Сейчас без подсветки никуда. Такого компьютера хватит лет на 5 минимум и релиз новых консолей Вам даже не помешает. Компьютер довольно мощный и по цене/качество – это лучший выбор. Да, не везде вы сможете позволить себе ультра-настройки, но на высоких настройках графики 60 FPS вы сможете играть.

Дорого, но что поделать



Итак, мы подошли до совершенства – ультамативной сборки на века, а именно компьютера на Intel Core i9 – Artline Gaming X99 (X99v23) за 78954 грн. Это просто выбор профессионалов и не только геймеров. Этот ПК подойдет также для людей, которые работают с видеомонтажом, 3D-моделированием и прочими другими программами, где требуется огромная математическая вычислительная мощность. А если вы геймер, то процессор сможет спокойно отрисовать больше 300 кадров в секунду в любой киберспортивной игре, что для мониторов с высокой частотой обновления – просто необходимо. ПК имеет на борту:
  • 10-ядерный процессор Intel Core 10-го поколения;
  • 32 Гб ОЗУ;
  • 480 Гб SSD (m.2), 2 ГБ HDD;
  • видеокарта GTX 2080 Ti.
Также есть вариации и с двумя такими топовыми видекартами.

Вывод


Как видите, готовые ПК позволяют не заворачиваться со сборкой, а также подбором комплектующих, а иногда они даже стоят дешевле, если мы не говорим про именитые бренды. Плюс гарантия идет на весь ПК, а не на отдельные его части, что тоже не маловажный фактор. Это были примерные ПК, которые показались нам наиболее интересные. На elmir.ua присутствуют и другие похожие товары, поэтому вы там спокойно сможете что-то подобрать под себя. Вы можете перейти на сайт, зарегистрироваться и подробнее посмотреть про готовые сборки и не только.
Wihar
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