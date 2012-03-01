Как выбрать бюджетный монитор
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- Категория: Железо
- Дата: Сегодня, 17:03
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Выбирая монитор, следует обратить внимание на типы панелей, форматы изображений или время отклика. Геймерам также стоит учитывать разрешение и частоту обновления. Перед принятием решения о покупке продумайте эргономику мониторов и варианты подключения.
Выбирая монитор, следует обратить внимание на типы панелей, форматы изображений или время отклика. Геймерам также стоит учитывать разрешение и частоту обновления. Перед принятием решения о покупке продумайте эргономику мониторов и варианты подключения.
Оптимальные характеристики бюджетных мониторов
Просматривая многочисленные сайты, где представлены мониторы для компьютера, так и хочется от бессилия в возможности разобраться в огромном ассортименте моделей запустить табуреткой по своему старенькому дисплею.
На самом деле для работы с офисными приложениями и занятий графикой требуются недорогие мониторы с высоким качеством изображения. Если стоит вопрос покупки нового игрового экрана, то быстрое время отклика с плавным видеоизображением является приоритетом. Те, кто работает с фотографиями, выигрывают с панелью IPS, отвечающей за превосходное качество цветопередачи. Геймеров привлекает множество компьютерных мониторов с панелями TN, которые хорошо себя чувствуют в сравнении цен.
Благодаря TN-технологии отображения на игровых экранах отличаются коротким временем переключения, что позволяет избежать нежелательных полос при передаче требовательных видеоигр. Мониторы формата 16: 9 – проверенное решение для игр и фильмов. В принципе, формата изображения Full HD достаточно для воспроизведения большинства видеоигр в высоком качестве на игровых экранах. При этом стоит остановиться на выборе 27-дюймового монитора с FreeSync или G-Sync и временем отклика 2 мс, так как хорошо скоординированная система с частотой обновления 75 Гц демонстрируют плавные движения на игровых экранах, которые делают компьютерные игры аутентичными и удобными для восприятия. Подарком для продвинутых геймеров будет возможность купить монитор 144 Гц https://eldorado.ua/monitors/c1039106/13053=26348 по оптимальной цене.
Высококачественная светодиодная подсветка также с улучшенным контрастом помогает геймерам правильно оценивать боевые ситуации в играх.
Дополнительные характеристики мониторов
Многие мониторы заменяют дополнительные компьютерные аксессуары интегрированными функциями и стоят довольно дешево по сравнению с несколькими отдельными устройствами.
При этом стоит обратить внимание на следующие моменты:
- эргономику, что дает возможность регулировать высоту, угол наклона и поворот монитора;
- покрытие экрана – глянцевое, обеспечивающее насыщенное изображение, или матовое, при котором картинка тусклее, но не блекнет при дневном свете;
- разъемы для подключения аудиогарнитуры и USB-накопителей, а также порты для видеокарты, такие как DisplayPort и HDMI;
- встроенные динамики.
Таким образом, выбирая монитор, акцентируйте внимание на его разрешении, пропорциях, зернистости, учитывайте тип матрицы, время отклика и частоту обновления.
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