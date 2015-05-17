Как выбрать хорошую мембранную клавиатуру из бюджетного ценового сегмента

Недорогая мембранная клавиатура подходит для работы, интернет-серфинга, сообщений в социальных сетях и решения других задач, которые не зависят от скорости срабатывания клавиш. Использовать ее можно с разными устройствами: от обычного стационарного компьютера до Смарт-телевизора.

Преимущество мембранных клавиатур — бесшумность. Их клавиши не клацают при нажатии. Модели с мембранами подходят для эксплуатации в офисах. Они не производят громких звуков, поэтому не могут нарушить рабочую атмосферу.

В бюджетном ценовом сегменте представлено большое количество мембранных клавиатур. Чтобы не потеряться в их разнообразии и выбрать действительно лучшую модель, следует перед покупкой проанализировать 5 характеристик.

Производитель

Желание сэкономить — не повод выбирать первую попавшуюся клавиатуру. Чтобы получить надежное решение, целесообразно потратить немного времени на знакомство с популярными производителями.

Отдавать предпочтение стоит тем брендам, которые:

обладают позитивной репутацией и не были замечены в серьезных скандалах,

уделяют внимание дизайну и техническим характеристикам разработок,

предоставляют долгосрочную гарантию на продукцию собственного производства,

используют качественные и безопасные материалы.



Перечисленным выше критериям соответствуют Genius, Hp, Dell и многие другие компании. Купить такие мембранные клавиатуры можно здесь https://www.moyo.ua/acsessor/acsessor_for_comp/keyboard/membrannaya/ .

Предназначение

Чтобы выбрать подходящую мембранную клавиатуру, стоит определиться с целями ее эксплуатации.

Для работы и учебы подойдет клавиатура, разработанная для подключения к стационарным и портативным персональным компьютерам; для гейминга лучше выбрать модель, характеристики которой адаптированы к потребностям игроков; оптимальным вариантом для Смарт-ТВ станет простейшее полноформатное устройство ввода с поддержкой беспроводного подключения; для планшетного ПК можно отыскать клавиатуру, совмещенную с защитным чехлом.



Особенности подключения

Клавиатура может быть проводной и беспроводной. Первая подойдет для стационарного компьютера или лэптопа, который преимущественно используется в условиях дома или офиса. Ее преимущества:

надежность подключения,

независимость от элементов питания.



Вторая же — подходящий вариант для работы «на ходу». Ее плюс — мобильность и компактность. Подключается такая клавиатура через Блютуз или же при помощи ЮСБ-приемника.

Материал изготовления колпачков

Чаще всего изнашиваются колпачки переключателей. Поэтому даже при выборе самой бюджетной клавиатуры, целесообразно обращать внимание на материал их изготовления. «Кейкапы» из пластика не стираются и остаются презентабельными долгое время.

Наличие подсветки

Подсветка клавиш — не обязательная, а опциональная особенность. Клавиатура без подсветки отлично справляется со своими функциональными обязанностями. Однако, если работать часто приходится при плохом освещении, лучше выбрать модель с подсвечиваемыми клавишами.

Количество клавиш

Также при выборе целесообразно обратить внимание на количество клавиш. Для офисных задач вполне достаточно базового варианта, в котором 104 кнопки. Для игр лучше выбрать модель с дополнительными программируемыми клавишами. А для бухгалтерских подсчетов иногда достаточно отдельного цифрового блока.

И последний критерий — визуальные характеристики. Дизайн может быть простым и сдержанным или же, наоборот, ярким и интересным. Все зависит только от предпочтений пользователя.