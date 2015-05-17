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Как выбрать хорошую мембранную клавиатуру из бюджетного ценового сегмента

  • Категория: Железо
  • Дата: Сегодня, 14:17
  • Просмотров: 39

Недорогая мембранная клавиатура подходит для работы, интернет-серфинга, сообщений в социальных сетях и решения других задач, которые не зависят от скорости срабатывания клавиш. Использовать ее можно с разными устройствами: от обычного стационарного компьютера до Смарт-телевизора.


Преимущество мембранных клавиатур — бесшумность. Их клавиши не клацают при нажатии. Модели с мембранами подходят для эксплуатации в офисах. Они не производят громких звуков, поэтому не могут нарушить рабочую атмосферу.


В бюджетном ценовом сегменте представлено большое количество мембранных клавиатур. Чтобы не потеряться в их разнообразии и выбрать действительно лучшую модель, следует перед покупкой проанализировать 5 характеристик.


Производитель


Желание сэкономить — не повод выбирать первую попавшуюся клавиатуру. Чтобы получить надежное решение, целесообразно потратить немного времени на знакомство с популярными производителями.


Отдавать предпочтение стоит тем брендам, которые:


  • обладают позитивной репутацией и не были замечены в серьезных скандалах,
  • уделяют внимание дизайну и техническим характеристикам разработок,
  • предоставляют долгосрочную гарантию на продукцию собственного производства,
  • используют качественные и безопасные материалы.

Перечисленным выше критериям соответствуют Genius, Hp, Dell и многие другие компании. Купить такие мембранные клавиатуры можно здесь https://www.moyo.ua/acsessor/acsessor_for_comp/keyboard/membrannaya/.


Предназначение


Чтобы выбрать подходящую мембранную клавиатуру, стоит определиться с целями ее эксплуатации.


  1. Для работы и учебы подойдет клавиатура, разработанная для подключения к стационарным и портативным персональным компьютерам;
  2. для гейминга лучше выбрать модель, характеристики которой адаптированы к потребностям игроков;
  3. оптимальным вариантом для Смарт-ТВ станет простейшее полноформатное устройство ввода с поддержкой беспроводного подключения;
  4. для планшетного ПК можно отыскать клавиатуру, совмещенную с защитным чехлом.

Особенности подключения


Клавиатура может быть проводной и беспроводной. Первая подойдет для стационарного компьютера или лэптопа, который преимущественно используется в условиях дома или офиса. Ее преимущества:


  • надежность подключения,
  • независимость от элементов питания.

Вторая же — подходящий вариант для работы «на ходу». Ее плюс — мобильность и компактность. Подключается такая клавиатура через Блютуз или же при помощи ЮСБ-приемника.


Материал изготовления колпачков


Чаще всего изнашиваются колпачки переключателей. Поэтому даже при выборе самой бюджетной клавиатуры, целесообразно обращать внимание на материал их изготовления. «Кейкапы» из пластика не стираются и остаются презентабельными долгое время.


Наличие подсветки


Подсветка клавиш — не обязательная, а опциональная особенность. Клавиатура без подсветки отлично справляется со своими функциональными обязанностями. Однако, если работать часто приходится при плохом освещении, лучше выбрать модель с подсвечиваемыми клавишами.


Количество клавиш


Также при выборе целесообразно обратить внимание на количество клавиш. Для офисных задач вполне достаточно базового варианта, в котором 104 кнопки. Для игр лучше выбрать модель с дополнительными программируемыми клавишами. А для бухгалтерских подсчетов иногда достаточно отдельного цифрового блока. 


И последний критерий — визуальные характеристики. Дизайн может быть простым и сдержанным или же, наоборот, ярким и интересным. Все зависит только от предпочтений пользователя.

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