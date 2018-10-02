Как подобрать беспроводные наушники к компьютеру

С качественными наушниками работать за компьютером гораздо комфортнее, а играть — интереснее. «Уши» выполняют сразу несколько функций:

защищают от посторонних звуков;

позволяют сконцентрироваться на воспроизводимых аудиофайлах;

создают комфортные условия для прослушивания аудиосообщений и общения по видеосвязи.

По способу подключения компьютерные наушники делят на такие категории:

с проводами,

без проводов.

В отдельную категорию выделяют те, которые могут подключаться двумя способами. Наушники беспроводные для компьютера самые удобные. Они не «привязывают» пользователя к системному блоку и нисколько не ограничивают движения.

Выбирать беспроводные «уши» нужно, отталкиваясь от пяти важных характеристик.

Формат и размеры

Среди наушников с беспроводным подключением есть большие и маленькие. Первые — накладные. Они закрывают ушную раковину и превосходно справляются с подавлением посторонних шумов. Пользоваться такими удобно дома. В тандеме со стационарным компьютером они обеспечивают эффект полного погружения в игру, работу или мультимедийный контент.

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Второй вариант — наушники-вкладыши. Такие удобно носить с собой. Они миниатюрные и легкие — самое то для использования в тандеме с портативными компьютерами.

Защищенность

Для частой эксплуатации целесообразно выбирать наушники с защитой от пыли и влаги. Они точно прослужат дольше, чем модели без каких-либо защитных механизмов.

Эргономичность

Лучше всего примерить наушники перед покупкой. Примерка позволяет понять, насколько хорошо они «сидят». Если же возможности затестить «уши» нет, стоит подбирать модель по описанию. Важно, чтобы чашка у накладных наушников была мягкой. Еще лучше, если она изготовлена из податливого материала, который адаптируется к анатомическим особенностям пользователя.

Качество звука

Диапазон частот, чувствительность, коэффициент искажений, сопротивление — параметры, которые ничего не говорят рядовому пользователю. Их стоит оценивать только аудиофилам, знающим толк в мощном звуковом оснащении. Остальным владельцам компьютеров для выбора наушников с хорошим звуком достаточно почитать отзывы, а также ознакомиться с текстовыми и видеообзорами.

Наличие микрофона

Для компьютера лучше покупать наушники со встроенным микрофоном. Они понадобятся и во время прохождения любимых компьютерных игр, и в процессе проведения деловых переговоров в онлайн-формате.

Это интересно: если микрофон наушников поддерживает функцию подавления внешнего шума, его можно использовать даже для записи подкастов и другого контента разговорного жанра.

Также при выборе беспроводных наушников стоит оценивать продолжительность работы от аккумулятора, качество подключения и радиус действия. Важно, чтобы соединение не прерывалось при резких движениях, а сами наушники не разряжались спустя полчаса использования.