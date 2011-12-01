INLASER.PRO и Олтэк - информация о компании

О компании

INLASER.PRO — крупнейший интернет-магазин лазерных станков и комплектующих в России и Казахстане. Компания производит лазерные станки, промышленные лазеры, расходные материалы и комплектующие, проводит подготовку и обучение инженеров по продажам, сервисных инженеров; операторов станков с ЧПУ; технических экспертов, преподавателей, технологов, конструкторов и всех, кто связан с машиностроением и фотоникой. Миссия компании — сделать технологию лазерной обработки понятной и доступной.

Компания работает по всей территории Евразийского экономического союза и в странах СНГ. Центральный офис находится в г. Москва, производство осуществляют в г. Зеленоград, имеется 2 филиала — в Новосибирске и ЕКатеринбурге, есть 3 иностранных представительства — в Латвии, Казахстане и Беларуси.

Компетенции

На маркетплейсе представлены лазерные станки из Китая, России, Турции, ЕС и США по ценам заводов-изготовителей. Покупатели имеют возможность приобрести оборудование с НДС и доставкой до предприятия по всей территории Евразийского экономического союза. Большой выбор оборудования различной цены, надежности, долговечности позволяет компании давать объективные рекомендации покупателям.

При покупке станка в INLASER.PRO вы не будете волноваться за наличие запасных частей. Компания поставляет расходные материалы и комплектующие по всей России и СНГ. В результате вы получите инструмент, который приносит стабильную прибыль и выполняет план без задержки.

Продукция/услуги

Большое внимание в ассортименте INLASER.PRO уделяет комплекутющим и расходным материалам, которые необходимы для эксплуатации лазерных станков. Компания сотрудничает с производителями оптики, лазерных источников, лазерных головок и других узлов.

Сейчас среди партнеров INLASER.PRO есть следующие производители лазерных станков:

NUKON Lazer Makina MetalSanayiveTicaret A.S. является дочерней компанией Nuri KÖRÜSTAN Makina Metal A.Ş.

Группа компаний “Лазеры и аппаратура” разрабатывает и производит промышленное лазерное оборудование с 1998 года.

Компания «AMN Engineering» – центр компетенций по металлообработке в России, надежная компания в области машиностроения с более чем 15летним опытом!

Glorystar Laser Technology Co., Ltd. — один из крупнейших заводов в Китае по производству высокотехнологичных комплексов для лазерного раскроя металла.

WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. является поставщиком решений для цифровых лазерных технологий и стремится предоставлять лазерные машины и решения для глобальных пользователей.

ООО “Атлас” поставляет в Россию профессиональные станки лазерной резки металла Atlas Laser.

Компания “Реклаб” разрабатывает, производит, поставляет и сопровождает надежное и высокотехнологичное рекламное оборудование.

Jinan Tianchen Machine Group Co., Ltd. — один из ведущих производителей в Китае.

Jinan Jinqiang Laser CNC Equipment Co., Ltd. —высокотехнологичная компания, специализируется на автоматизированном лазерном оборудовании для обработки листового металла, исследованиях и разработках лазерного оборудования, производстве и продажах.

Oree Laser — высокотехнологичная компания, интегрированная с R & D, производством и продажей. Его продукция в основном включает в себя станки для лазерной резки волокон, лазерные гравировальные станки, машины для маркировки волоконными лазерами и машины для сварки лазерными волокнами.

INFIBER — компания по изготовлению лазерных маркеров.

INCUT – компания по производству лазерных резаков по металлу.

Компания “INWELD” поставляет оборудование по ручной лазерной сварке.

Кроме этого в компании имеется несколько узких направлений работы с клиентами:

1️⃣ Сервисная служба INLASER EXPERT

Сюда можно обратиться, если у вас есть вопросы по услугам диагностики и ремонта станков или даже предприятий. Сервисная служба предоставляет услуги по диагностике, пуско-наладочным работам, настройке, разовому и капитальному ремонту, модернизации лазерных станков.Техобслуживание осуществляют дипломированные специалисты, которые прошедшие обучение и курсы повышения квалификации в Академии INLASER. Там компания передает практический опыт, наработанный сервисными инженерами и инженерами по продажам.

В сервисной службе аттестованные сервисные инженеры наладят бесперебойную и эффективную работу лазерных станков, которые уже есть на вашем предприятии, а также проведут пусконаладочные работы нового оборудования. Независимая техническая экспертиза предприятия поможет выявить проблемы и точки роста. А эксперты компании подготовят отчет по состоянию всех сфер вашего предприятия. В дальнейшем все рекомендации от эксперта реализует INLASER.

2️⃣ ОНЛАЙН-АКАДЕМИЯ INLASER

Здесь компания поможет вам подготовить специалистов по современным стандартам следующих направлений:

Оператор ЧПУ Инженер по продажам Технолог и конструктор Сервисный инженер

Теоретические программы направлены получение фундаментальных знаний технологических процессов. Практические программы в академии обучат работе на оборудовании, которое уже введено в эксплуатацию.

Компания совмещает запросы работодателей и студентов по специальностям. И большинство окончивших обучение получают работу в своем регионе. А работодатель в свою очередь снимает с себя головную боль по найму сотрудников, обучению, адаптации, развитию рабочих и инженерных кадров.

3️⃣ INLASER.CENTER

Это центр лазерных услуг, действующий на базе производства лазерных станков в Зеленограде. В его рамках компания оказывает услуги по лазерной металлообработке: лазерная резка, лазерная сварка, лазерная маркировка, 3D-печать металлом и пластиком.

Изделия изготавливают на высокопроизводительных станках собственного производства. Дополнительно здесь обрабатываются изделия электроники и приборостроения. На базе центра действует КБ, которое оказывает услуги по разработке технических заданий, конструкторской документации и чертежей. Есть возможность проведения полного цикла от разработки до серийного выпуска.

4️⃣ Аутсорсинг бизнес процессов для заводов изготовителей металлообрабатывающего оборудования и комплектующих

INLASER.PRO оказывает комплекс услуг, которые способны заменить функции нескольких специалистов и даже отделов. Многие процессы автоматизированы и это обеспечивает быстроту и эффективность выполнения работы, а также удешевляет ее по сравнению с расходами на поиск, контроль и оплату труда штатных специалистов.

Будут полезны в обработке заказов, лидогенерации, выставках, HR-процессах, технической поддержке пользователей и в сервисном обслуживании оборудования. Все бизнес-процессы выполняются по стандартным алгоритмам и не требуют использования средств производства, ноу-хау и уникальных компетенций.