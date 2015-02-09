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Все, что нужно знать о системе HP 3PAR

  • Категория: Железо
  • Дата: Сегодня, 15:49
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Ответом на предельно строгие требования серьезных поставщиков облачного сервиса стала система хранения данных HP 3PAR. Это новое поколение механизмов содержания, в полной мере удовлетворяющее запросы, направленные на организацию и дальнейшее хранение информации как для малых организаций, так и для корпораций, основной специализацией которых является разработка и создание облачных хранилищ и виртуальных сред. Благодаря массовому переходу от старых механизмов к современным минимизируется занимаемое пространство, нужное для содержания сведений, снижаются расходы на обеспечение энергией, расходуется мало времени на управленческие процессы. Названные выше моменты позволили сократить и цены владения механизмом. Благодаря специальной архитектуре сведений достигается высокая степень доступности информации. Причем это наблюдается и в случае всей полки дисков, потому что все логические тома распределяются между несколькими элементами.  


Организации с виртуальной инфраструктурой благодаря HP 3PAR имеют все шансы на уплотнение агрегатов на всех физических серверах. Ряд клиентов во всем мире рассматривают указанные выше продукты на перспективу, потому что с их помощью можно сэкономить средства, а также увеличить мощность и надежность содержания информации.



Какие возможности предлагает система HP 3PAR


  1. В механизме предусмотрено масштабирование емкости, благодаря чему получается без проблем реагировать на требования бизнеса, которые часто меняются стремительными темпами.
  2. Проанализировать перспективы архитектуры, которые оптимизированы и интегральной микросхемы и флеш-памяти. Это обеспечивает до трех миллионов мероприятий по выводу-вводу в секунду с минимальными задержками.
  3. С помощью высокотехнологичного пакета удается делать акцент на блоках томов хранения и файловых ресурсов из единого хранилища.
  4. Возможность консолидации, которая достигается технологичными вариантами асинхронной передачи потокового типа для дальнейшего обеспечения непрерывных процессов в бизнесе и аварийного восстановления.
  5. Наличие техники Persistent Checksum - комплексный механизм обеспечения целостности информации, не сказывающийся на функционировании приложений и хостов.
  6. HP 3PAR позволяет без сложностей передавать информацию между механизмами хранения во всех направлениях. Такой подход предоставляет возможность давать ответы на строгие вычислительные требования.

Экономичные и рентабельные инвестиции


  1. Массивы предлагают сбалансированное соотношение и высокую производительность, кардинальное повышение результативности и функционала инфраструктуры вместе со снижением расходов на эксплуатацию. Решающее значение для заказчиков имеет возможность снизить период окупаемости решений;
  2. Политика использования предельной гибкости и масштабируемости дает возможность сконфигурировать массивы, ориентируясь на рабочие нагрузки и предпочтения аудитории. Это делает выше эффективность и мощность. Есть все шансы свести к минимуму затраты, которые приходятся на интеграцию продуктов, а также поэтапно наращивать период актуальности агрегатов вместе с его инвестиционной привлекательностью;
  3. Высокий уровень надежности и автоматизации, энергоэффективность и автономность всех системы- вместе это позволит сократить нагрузки на обслуживающих работников и расходы, которые идут на использование.

Если есть вопросы касательно выбора, с ними всегда можно проконсультироваться с менеджерами компании DORFA.

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