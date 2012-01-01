Принцип действия и разновидности дисков SATA

SATA (Serial АТА) - это последовательный интерфейс, используемый для обмена данными с устройствами хранения. Он заменяет параллельный интерфейс АТА (IDE), который является его предшественником. SATA диски широко используются в ПК и серверных устройствах.

Принцип работы

Современный интерфейс SATA специализированно разработан для увеличения скоростного потока последовательной и прямой подачи данных. Появился он в 2002 году. За последние два десятка лет непрерывные улучшения этого устройства позволили создать несколько поколений таких накопителей.

Полная передача данных использует два типа кабелей:

7-проводной. Он передаёт данные.

15-проводной. Этот тип подаёт питание и дополнительное напряжение. Для подключения к источнику питания используются стандартные 4-проводные разъёмы с напряжением в них 5 и 12 В.

Кабель можно подключить при работающем жёстком диске и материнке - это один из наиболее важных положительных моментов интерфейса SATA. Предыдущие приводы не обладали такой гибкостью.

Также имеется 13-проводной разъём SATA для тонких дисков для серверов, мобильных и портативных устройств. Он включает в себя комбинацию 7-проводного разъёма для подключения к базе данных и 6-проводного разъема для подключения к источнику питания. Для подсоединения к этим устройствам сервер может использовать специальный адаптер.

Разновидности

Существуют следующие типы дисков SATA:

SATA (Serial АТА). Это последовательный интерфейс, который применяется для обмена данными с дисками. Он является самой первой разработкой в своей серии. Для подсоединения используется 8-контактный разъём. Он уже устарел и применяется только в паре с оптическими приводами. Обеспечивает уровень пропускной способности устройства в 150 Мбит.

SATA 2. Удваивает пропускную передаваемую способность - доводя её до 300 Мб / с. Это позволяет ему функционировать на частоте трёх гигагерц. Стандарт первого типа и второго совместимы, но для некоторых разновидностей необходимо в ручном режиме делать сброс.

SATA 3. По правилам спецификации именовать его правильно SATA 6Gb/s. Современный стандарт удваивает скоростной эквивалент передачи подаваемых данных до 6 Гб / с. Активные инновации также включают программные функции аппаратной установки очерёдности команд (NCQ) и программы управления для непрерываемой передачи данных высокоприоритетных процессов. Используется в дополнение к жёстким дискам в SSD (твёрдотельных накопителях).

Если ваша материнская плата поддерживает только SATA 150, а вы хотите более мощный и высокий по эффективности жёсткий диск, то не стоит волноваться и ничего менять. Дело всё в том что даже самые молниеносные современные винчестеры так и не «пробили» потолок пропускной способности со значением 130 МБ / с, так что даже 150 МБ / с для работы вполне достаточно. Самое главное - на новом жёстком диске должно быть указано, что его можно использовать с SATA 150, что сегодня не проблема.

Преимущества

Говоря о преимуществах дисков SATA перед предшественниками, следует выделить следующее:

Модернизация. Замену 80-жильного провода на кабель с 7-ю сердечниками с более сильной защитой от помех. Благодаря этому удалось увеличить стандартизированную длину кабеля с 46 см до 1 м.

Компактность соединителей. Разъёмы SATA стали в несколько раз компактнее, чем предыдущее стандартное соединение IDE. Благодаря этому можно разместить их гораздо большее количество на материнской плате (бывает до 6 разъёмов SATA вместо 2-3 традиционных IDE).



Необходимость компаний в хранении больших объёмов информации увеличивает их интерес к облачным сервисам. Поставщики используют различное оборудование, что позволяет им устанавливать широкий диапазон тарифов для различных потребностей пользователей. Применяя диски SATA, клиенты могут получить доступ к надёжному оборудованию с достойным уровнем производительности при оптимизации затрат.