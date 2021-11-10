Понятие VDS-сервера

Понятие VDS (виртуальный сервер)

VDS/VPS является хостингом, без которого не обойтись при запуске проектов с предполагаемой повышенной нагрузкой, для работы которых необходимо выполнение сложных настроек. Сюда же относятся сайты, нуждающиеся в емком жестком диске. Виртуальный сервер применяется для размещения форумов, онлайн-площадок игрового и стримингового формата, для разработки ПО и игр.

VDS является точным повтором физического сервера и находится в облаке либо на отдельной машине с большой мощностью. Преимущество заключается в полной автономности от соседей, т. к. присутствуют собственные:

жесткий диск;

процессор;

оперативная память.

Все ресурсы, которыми оснащен сервер VPS, закрепляются только за ним. Однако виртуальный компьютер на практике не задействует все мощности физического, соответственно, снижается и его стоимость в сравнении с dedicated-сервером. Хороший VDS будет уместен для многих проектов с высокой и средней нагруженностью.

Разновидности виртуальных серверов

Виртуализация происходит с помощью разных методик. От них частично зависит показатель автономности и скорость работы. В целом же все машины виртуального типа характеризуются высокими темпами работы и мощностью.

Виды виртуализации:

Полная, когда гипервизором обеспечивается повтор физического компьютера с личной ОС, которая находится вне зависимости от серверной ОС. Среди достоинств — полная автономность от соседей, но при этом повышается потребление ресурсов, необходимых для эмуляции.

Паравиртуализация. Суть заключается во взаимодействии гостевой ОС (имеющей частично модифицированное ядро) с физической машиной при помощи гипервизора. Такой тип виртуального исполнения отличается меньшей автономностью, однако не отстает в производительности от предыдущего метода.

В рамках общей операционной системы. Виртуализация в таком случае считается наименее автономной, поскольку одно общее ядро эксплуатируется одновременно всеми VPS-серверами. Соответственно, гостевая ОС должна быть такая же, как на сервере.

Практика показывает, что VDS в сравнении с виртуальным хостингом все же располагает большей автономией и большей свободой для индивидуальной настройки.

Преимущества VDS

К основным положительным сторонам описываемого хостинга относятся свобода в действиях, автономность, сниженная стоимость в сравнении с физической площадкой выделенного типа. Преимущества выражаются в следующем:

Потребитель получает право root, оно открывает возможности управления виртуальной зоной как угодно, перезагрузка осуществляется без привязки к соседям, отсутствует зависимость от них.

Получение в эксплуатацию ресурсов, строго закрепленных за конкретным хостингом. Виртуальный сервер никак не реагирует на перегрузки, которые происходят у соседей, размещенных на одной с ним физической машине.

Администратор свободно и независимо использует настройки, устанавливает необходимое для работы программное обеспечение. Иногда в работе с сервером могут возникать сложности, которые зависят от установленной ОС. Так, некоторые запускаемые проекты функционируют только на Windows. В целом же виртуальный сервер легко управляется потребителем.

Не стоит забывать и о том, что сервер виртуального формата представляет собой личную систему безопасности, на нем могут одновременно находиться несколько сайтов.

Что касается облака, оно дает возможность менять объем эксплуатируемых ресурсов по желанию. Можно резко уменьшить потребление или полностью отключить запущенный проект на пару дней, а затем включить обратно. В результате сокращается переплата, если разработчики уходят на отдых, а сайт пока недоступен для пользователей.

Существует определенный круг потребителей, которым рекомендуется присмотреться и окончательно выбрать VDS. Речь идет о пользователях, которые развивают и продвигают проект, растущий быстрыми темпами и в прямом смысле уже не помещающийся на виртуальном хостинге. Не обойтись без него и при необходимости внедрения специального программного обеспечения, тонких и нестандартных настроек. Такую необходимость вызовет также содержание достаточно тяжелых проектов, которые сопровождаются усиленным трафиком.

Что касается администрирования на выделенном виртуальном сервере, стандартно оно передается непосредственно арендатору. Соответственно, в штате должен присутствовать человек, имеющий определенные навыки в обозначенной сфере. При отсутствии такого специалиста услуга без труда заказывается у самого провайдера. В таком случае именно он занимается всеми настройками.