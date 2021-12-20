Аренда виртуального сервера VPS
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- Категория: Железо
- Дата: 20-12-2021, 15:25
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В настоящее время большинство компаний в своей работе обязательно используют облачные или виртуально выделенные сервера. Это даёт возможность значительно сократить затраты на IT-инфраструктуру, а сэкономленные средства использовать на нужды компании.
Одной из наиболее популярной услугой хостинга является виртуальный VPS-сервер, позволяющий с помощью платформы облачного провайдера получить в аренду удалённый виртуальный сервер, который обладает полной изоляцией от других аналогичных серверов.
Это гарантирует полную защищённость занесённой информации и не даёт возможность из вне воздействовать на его работу. К тому же создаётся полная иллюзия работы, через удалённое подключение, с физическим сервером.
У виртуального сервера довольно серьёзные возможности, благодаря наличию собственной ОС (Linus, Windows, FreeBSD и др.), а также довольно большой ОП, дисков и определённое количество процессорных ядер.
Все эти параметры могут быть заданы всего за пять минут, с учётом условий предстоящих заданий. При этом вы будете оплачивать только ресурсы, участвующие в работе, непосредственно в этот момент. Цены на аренду виртуального сервера VPS могут отличаться в зависимости от выбранного тарифа.
Если сравнить аренду VPS-сервера и покупку физического сервера с такими же параметрами, то легко заметить, что аренда VPS намного дешевле и не требует закупки дорогостоящего оборудования, которое, со временем, просто устаревает физически и на его модернизацию потребуются немалые финансовые затраты.
Таким образом к преимуществам VPS-сервера можно отнести
- Низкая себестоимость аренды при получении довольно большой мощности.
- Полная автономия и возможность перезагрузки, запуска и остановки, независимо от работающих серверов у «соседей».
- Можно заказать у хостера услуги администрирования или самому выполнять функции администратора, с получением root-доступа, с возможностью по своему усмотрению устанавливать ПО и специфические настройки.
- Простая масштабируемость: в VPS можно добавить мощности в виде процессорных ядер или дополнительного объёма ОП и жёсткого диска.
- На VPS-сервере можно создать любое количество почтовых ящиков, баз данных, ssh- и ffp-пользователей, доменных зон и сайтов.
- Возможность создания «тестовых» сайтов для проверки технологий или нового скрипта, без риска повредить реально работающий сайт.
Кто может воспользоваться услугами VPS-сервера
- VPS можно порекомендовать небольшим компаниям, которые не обладают достаточными средствами для аренды или покупки физического сервера.
- Виртуальный сервер незаменим при разработке корпоративных проектов, относящихся к закрытым и требующих высокой степени безопасности.
- VPS часто используют разработчики, занимающиеся тестированием ПО.
- Виртуальный сервер подойдёт для высоко загруженных сетевых служб.
- VPS применим для сайтов, которые превысили потенциал обычного хостинга.
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