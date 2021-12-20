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Аренда виртуального сервера VPS

  • Категория: Железо
  • Дата: 20-12-2021, 15:25
  • Просмотров: 337

В настоящее время большинство компаний в своей работе обязательно используют облачные или виртуально выделенные сервера. Это даёт возможность значительно сократить затраты на IT-инфраструктуру, а сэкономленные средства использовать на нужды компании.

Одной из наиболее популярной услугой хостинга является виртуальный VPS-сервер, позволяющий с помощью платформы облачного провайдера получить в аренду удалённый виртуальный сервер, который обладает полной изоляцией от других аналогичных серверов.

Это гарантирует полную защищённость занесённой информации и не даёт возможность из вне воздействовать на его работу. К тому же создаётся полная иллюзия работы, через удалённое подключение, с физическим сервером.

У виртуального сервера довольно серьёзные возможности, благодаря наличию собственной ОС (Linus, Windows, FreeBSD и др.), а также довольно большой ОП, дисков и определённое количество процессорных ядер.

Все эти параметры могут быть заданы всего за пять минут, с учётом условий предстоящих заданий. При этом вы будете оплачивать только ресурсы, участвующие в работе, непосредственно в этот момент. Цены на аренду виртуального сервера VPS могут отличаться в зависимости от выбранного тарифа.

Если сравнить аренду VPS-сервера и покупку физического сервера с такими же параметрами, то легко заметить, что аренда VPS намного дешевле и не требует закупки дорогостоящего оборудования, которое, со временем, просто устаревает физически и на его модернизацию потребуются немалые финансовые затраты.


Таким образом к преимуществам VPS-сервера можно отнести

  1. Низкая себестоимость аренды при получении довольно большой мощности.
  2. Полная автономия и возможность перезагрузки, запуска и остановки, независимо от работающих серверов у «соседей».
  3. Можно заказать у хостера услуги администрирования или самому выполнять функции администратора, с получением root-доступа, с возможностью по своему усмотрению устанавливать ПО и специфические настройки.
  4. Простая масштабируемость: в VPS можно добавить мощности в виде процессорных ядер или дополнительного объёма ОП и жёсткого диска.
  5. На VPS-сервере можно создать любое количество почтовых ящиков, баз данных, ssh- и ffp-пользователей, доменных зон и сайтов.
  6. Возможность создания «тестовых» сайтов для проверки технологий или нового скрипта, без риска повредить реально работающий сайт.

Кто может воспользоваться услугами VPS-сервера

  1. VPS можно порекомендовать небольшим компаниям, которые не обладают достаточными средствами для аренды или покупки физического сервера.
  2. Виртуальный сервер незаменим при разработке корпоративных проектов, относящихся к закрытым и требующих высокой степени безопасности.
  3. VPS часто используют разработчики, занимающиеся тестированием ПО.
  4. Виртуальный сервер подойдёт для высоко загруженных сетевых служб.
  5. VPS применим для сайтов, которые превысили потенциал обычного хостинга.
Выбрать виртуальный VPS-сервер вы можете по данной ссылке: https://unihost.com/vps/
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