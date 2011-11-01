Как продлить срок службы роутера?

Хороший двух частотный роутер с большим количеством портов, качественными антеннами и высоким уровнем сигнала — удовольствие недешевое. Покупая его, пользователь рассчитывает на долгосрочную беспроблемную эксплуатацию и не хочет сталкиваться с неисправностями и сбоями. Преждевременно выйти из строя маршрутизатор может из-за чувствительности к нагрузкам и условиям эксплуатации. Некоторые поломки не зависят от пользователя, поэтому их нельзя предотвратить. Однако большинство проблем — результат неправильного или неаккуратного использования. Чтобы прибор как можно дольше сохранял работоспособность, необходимо придерживаться 5 правил.

Выбор качественного устройства

К выбору беспроводного маршрутизатора следует подходить тщательно. Помимо технических характеристик важно учитывать эксплуатационные свойства. На них влияют такие параметры, как качество материалов изготовления, надежность комплектующих, сборка. Важно наличие гарантии от производителя. Оптимальный срок ее действия — не менее 12 месяцев.

Годовая гарантия предоставляется на роутер NETGEAR и Tenda.

Двухлетняя — на топовые модели TP-Link.

3 года — на некоторые разработки Asus, LINKSYS.

Использование сетевого фильтра

Чаще всего роутеры ломаются из-за проблем в работе электросети. Скачки напряжения для них губительны, как и воздействие токов короткого замыкания. Микросхемы роутера могут попросту сгореть из-за перенапряжения. Эффективное средство защиты — сетевой фильтр. Он частично заменяет стабилизатор, так как сглаживает незначительные колебания сетевого напряжения и приостанавливает подачу питания при чрезмерном повышении силы тока.

Важно: если маршрутизатор подключен к проблемной электросети, фильтра может быть недостаточно. Вместо него следует использовать отдельный стабилизатор или ИБП со встроенным стабилизатором.

Правильное место установки

Место установки роутера обязательно должно соответствовать таким требованиям:

Достаточное количество свободного пространства. Роутер не должен стоять на миниатюрном «островке», где его невозможно даже передвинуть. Контролируемый уровень влаги. Уровень влажности окружающей среды должен соответствовать норме. Отсутствие пыли. При попадании пыли внутрь корпуса могут возникнуть проблемы в работе роутера, поэтому при установке в пыльных помещениях (например, на чердаке) важно учитывать необходимость регулярной уборки. Вентиляция. Не стоит ставить роутер в закрытый шкафчик или тумбочку, так как он нуждается в контакте с воздухом для естественного отвода лишнего тепла.

Защита от механических повреждений

Роутер может сломаться не только из-за поломки внутренних компонентов, а и из-за случайно полученных механических повреждений. Его следует защищать от ударов, падений, сильных вибраций. В целях безопасности лучше убрать гаджет с края стола или чрезмерно узкой полки. На полу в жилых комнатах ему тоже не место.

Что касается отключения роутера на ночь, это необязательная (а иногда — даже вредная) манипуляция. Современные устройства рассчитаны на постоянную работу, поэтому кратковременные перерывы в эксплуатации нисколько не прибавляют к сроку их службы. Скорее, наоборот. Зачастую они приводят к повреждению портов, кнопок или БП.