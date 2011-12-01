Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft напоминает корпоративным пользователям IE10 о необходимости перехода на IE11 в конце срока поддержки

  • Категория: Internet Explorer
  • Дата: Сегодня, 01:37
  • Просмотров: 61


В январе 2019 года Microsoft объявила, что организации, работающие под управлением Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard, скоро смогут использовать Internet Explorer 11 (IE11). Чтобы упростить развертывание, Microsoft выпустила отдельное обновление, которое устанавливает Internet Explorer 11 через Microsoft Update Catalog и в качестве необязательного обновления через Центр обновления Windows и Windows Server Update Services (WSUS).

29 августа 2019 года компания опубликовала напоминание о том, что организации должны будут до января 2020 года завершить переход с Internet Explorer 10 на Internet Explorer 11. Сейчас 28 января 2020 года, и Microsoft опубликует окончательное обновление для Internet Explorer 10 во вторник, 11 февраля 2020 года. После этой даты, все обновления, варианты платной поддержки и обновления технического контента для Internet Explorer 10 будут закрыты.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft анонсировала Internet Explorer 11 для Windows Embedded 8 Standard и Windows Server 2012

Microsoft анонсировала Internet Explorer 11 для Windows Embedded 8 Standard и Windows Server 2012

Microsoft прекратит поддерживать Internet Explorer 8, 9 и 10 на следующей неделе

Microsoft прекратит поддерживать Internet Explorer 8, 9 и 10 на следующей неделе

Net Applications: IE11 является первым браузером в мире

Net Applications: IE11 является первым браузером в мире

Доля Internet Explorer составляет 55%

Доля Internet Explorer составляет 55%

Microsoft обновит старые версии Internet Explorer

Microsoft обновит старые версии Internet Explorer




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 4
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync Илья DavidFlozy vshukMog
+10  
Новостей: 11308
+0  
Комментариев: 39404
+26  
Пользователей: 9350