Microsoft напоминает корпоративным пользователям IE10 о необходимости перехода на IE11 в конце срока поддержки
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- Категория: Internet Explorer
- Дата: Сегодня, 01:37
- Просмотров: 61
В январе 2019 года Microsoft объявила, что организации, работающие под управлением Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard, скоро смогут использовать Internet Explorer 11 (IE11). Чтобы упростить развертывание, Microsoft выпустила отдельное обновление, которое устанавливает Internet Explorer 11 через Microsoft Update Catalog и в качестве необязательного обновления через Центр обновления Windows и Windows Server Update Services (WSUS).
29 августа 2019 года компания опубликовала напоминание о том, что организации должны будут до января 2020 года завершить переход с Internet Explorer 10 на Internet Explorer 11. Сейчас 28 января 2020 года, и Microsoft опубликует окончательное обновление для Internet Explorer 10 во вторник, 11 февраля 2020 года. После этой даты, все обновления, варианты платной поддержки и обновления технического контента для Internet Explorer 10 будут закрыты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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