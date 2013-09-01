Microsoft прекратит поддерживать IE11 15 июня 2022 года в пользу нового Edge
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- Категория: Internet Explorer
- Дата: Вчера, 21:20
- Просмотров: 109
Microsoft готовится к отказу от браузера Internet Explorer 11. Компания подробно описала в своем блоге, что 15 июня 2022 года планирует отказаться от классического веб-браузера Windows в пользу нового Microsoft Edge.
Вывод из эксплуатации не влияет на настольные приложения Windows 10 LTSC или Server Internet Explorer 11, присутствующие на рынке, но в основном это почувствует большинство потребителей, которые все еще используют браузер. У Microsoft есть список часто задаваемых вопросов для тех, кто обеспокоен, и отмечает, что она хочет помочь людям перейти на новый Edge, который недавно был развернут в обновлении Windows 10 October 2020 Update.
Microsoft также заявляет, что окончание поддержки предназначено «для некоторых версий Windows 10», что изначально кажется довольно расплывчатым. Однако в посте Tech Community объясняется, что настольный IE11 в Windows 8.1 и Windows 7 (с платными расширенными обновлениями безопасности) не будет затронут. Windows 10 Server Semi-Annual Channel, Windows 10 IoT LTSC и Windows 10 client LTSC также не будут затронуты. Похоже, это коснется только Windows 10 версии 20H2 и новее и Windows 10 IoT версии 20H2 и новее.
Если вы беспокоитесь, то новый Microsoft Edge имеет встроенный режим Internet Explorer, который можно использовать в процессе миграции, чтобы гарантировать, что ваши классические веб-сайты по-прежнему будут работать. По данным Microsoft, в режиме Internet Explorer в Edge не будут работать только панели инструментов Internet Explorer, параметры Internet Explorer и групповые политики, влияющие на меню навигации, а также инструменты разработчика IE11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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