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Microsoft продолжает отталкивать людей от Internet Explorer

  • Категория: Internet Explorer
  • Дата: Сегодня, 00:48
  • Просмотров: 9

Согласно дорожной карте Microsoft 365, некоторые файлы вскоре будут автоматически запускаться в режиме Internet Explorer в Microsoft Edge, а не открываться в Internet Explorer.

В частности, файлы MHTML будут автоматически открываться в Microsoft Edge. Microsoft объясняет, что наиболее вероятное время появления этого нового поведения - когда люди пытаются открыть электронную почту Outlook в браузере. Изменение повлияет на то, как открывается ссылка, только если Internet Explorer установлен в качестве обработчика по умолчанию для данного типа файлов.

Вот описание от Microsoft:

Начиная с Microsoft Edge версии 92, типы файлов MHTML будут автоматически открываться в режиме Internet Explorer в Microsoft Edge вместо приложения Internet Explorer (IE11). Чаще всего это наблюдается при попытке просмотра электронной почты Outlook в браузере. Это изменение произойдет, только если IE11 является обработчиком по умолчанию для этого типа файла.


В списке указано, что сейчас развертывается новое поведение. В нем также указано, что дата релиза - июль 2021 года, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем вы увидите изменение на своем ПК. Microsoft заявляет, что изменение коснётся версии Edge 92, которая должна выйти в следующем месяце.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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