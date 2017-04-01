Microsoft подробно описывает групповую политику для контроля отключения Internet Explorer
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- Категория: Internet Explorer
- Дата: Вчера, 19:35
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Компания Microsoft подробно описала конфигурацию групповой политики, которую организации могут использовать, чтобы лучше контролировать, когда они хотят отключить IE, вместо того, чтобы ждать, пока это охватит их арендатора.
Групповая политика в документации Microsoft называется просто «Отключить политику IE». Как следует из названия, это позволяет организациям точно указать, когда они хотят, чтобы IE отключился в их средах. Это имитирует предстоящее обновление Windows, которое полностью отключит IE, но преимущество заключается в том, что вместо того, чтобы ждать этой неопределенной даты, организации могут сами планировать сроки отключения IE.
Microsoft также рекомендовала эту политику для клиентов, которые еще не уверены, смогут ли они полностью отказаться от IE и опасаются перебоев в работе, если он внезапно перестанет работать на этапе постепенного перенаправления.
Если вы являетесь ИТ-администратором, принадлежащим к любой из этих целевых аудиторий, вот рекомендации Microsoft по настройке политики отключения IE в групповой политике:
1. Убедитесь, что у вас установлены необходимые обновления операционной системы. Этот шаг обновит файлы ADMX непосредственно на вашем компьютере (в частности, inetres.adml и inetres.admx). Обратите внимание, что если вы хотите обновить Central Store, вам потребуется скопировать файлы .adml и .admx с компьютера, на котором установлены необходимые обновления, или загрузить последние административные шаблоны Windows 10 отсюда. Дополнительные сведения см. в статье Create and manage Central Store.
2. Откройте редактор групповой политики.
3. Перейдите в Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Компоненты Windows/Internet Explorer.
4. Дважды щелкните «Отключить Internet Explorer 11 в качестве автономного браузера».
5. Выберите «Включено».
6. В разделе «Параметры» выберите одно из следующих значений:
• Никогда, если вы не хотите уведомлять пользователей об отключении IE11;
• Всегда, если вы хотите уведомлять пользователей каждый раз, когда они перенаправляются из IE11;
• Один раз для каждого пользователя, если вы хотите уведомлять пользователей только при первом перенаправлении;
7. Выберите «OK» или «Применить», чтобы сохранить эту настройку политики.
Microsoft также предупредила организации, что, если они уверены, что хотят избавиться от IE, лучше настроить эту политику до 1 ноября. Это связано с тем, что в последние недели года большинство организаций вступают в период праздников, и будет проблематично, если незапланированное отключение IE произойдет в этот период времени.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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