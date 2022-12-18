Обновление Microsoft Edge окончательно отключит Internet Explorer 14 февраля 2023 года
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- Категория: Internet Explorer
- Дата: 18-12-2022, 23:39
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Неподдерживаемое десктопное приложение Internet Explorer 11 (IE11) должно быть окончательно отключено на некоторых версиях устройств с Windows 10 14 февраля 2023 года. с помощью обновления Microsoft Edge, а не обновления Windows, как сообщалось ранее. Все оставшиеся устройства, которые еще не были перенаправлены с IE11 на Microsoft Edge, должны быть перенаправлены с обновлением Microsoft Edge, запланированным на 14 февраля 2023 г. Изменение для использования обновления Microsoft Edge для отключения IE призвано обеспечить лучший пользовательский опыт и помочь организациям перевести последних оставшихся пользователей IE11 на Microsoft Edge. Microsoft напоминает, что поддержка IE11 прекращена с 15 июня 2022 года.
Организации, которые уже перешли с IE11 на Microsoft Edge с режимом IE, не пострадают, когда десктопное приложение IE11 будет отключено навсегда 14 февраля 2023 г. Примечание: Если вы хотите удалить визуальные ссылки на IE, например, на панели задач или в меню «Пуск», вам необходимо использовать политику Disable IE до 14 февраля 2023 года. Если ваша организация все еще зависит от IE11, вы должны предпринять шаги сейчас, чтобы завершить переход до 14 февраля 2023 года, или рискуете нарушить бизнес в масштабе, когда пользователи потеряют доступ к приложениям, зависящим от IE11.
Визуальные ссылки IE11, такие как иконки IE11 в меню «Пуск» и на панели задач, будут удалены в релизе ежемесячного обновления безопасности Windows в июне 2023 г. (релиз «B»), запланированном на 13 июня 2023 г. Они также будут удалены в предварительном релизе, не связанном с безопасностью, для некоторых версий Windows 10, запланированном на 23 мая 2023 года. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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