Новые подробности о следующих шагах настольного приложения IE11
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- Категория: Internet Explorer
- Дата: Вчера, 15:58
- Просмотров: 134
Основываясь на отзывах пользователей, визуальные ссылки Internet Explorer 11 (IE11), такие как иконки IE11 в меню «Пуск» и на панели задач, больше не будут удаляться обновлением Windows, как сообщалось ранее. Организации продолжат контролировать определение времени удаления визуальных ссылок IE11 со своих устройств, если они еще не сделали этого, с помощью политики Disable IE.
Кроме того, в ближайшие месяцы будут внесены изменения, чтобы перенаправить небольшое подмножество исключительных сценариев, в которых IE11 по-прежнему доступен для Edge. Это гарантирует пользователям доступ к поддерживаемому и более безопасному браузеру Microsoft. Подробности будут доступны в примечаниях к релизу Windows и Microsoft Edge.
Microsoft напоминает, что IE11 не поддерживается с 15 июня 2022 года, а 14 февраля 2023 года был окончательно отключен. Эти изменения предназначены для улучшения опыта пользователей и плавного перехода пользователей с IE11 на Microsoft Edge для обеспечения более быстрого, более безопасного и современного опыта в Интернете. Прочтите FAQ, чтобы получить ответы на свои вопросы: Internet Explorer 11 desktop app retirement FAQ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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